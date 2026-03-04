Hernán Lisi fue despedido de Deportivo Garcilaso tras la derrota por Copa Sudamericana. (Foto: UTC)
El Club anunció este martes la salida del técnico y de todo su comando técnico. La decisión fue oficializada mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. El club cusqueño puso fin al vínculo contractual en plena temporada tras el mal inicio en el y la eliminación por Copa Sudamericana.

Noticia en desarrollo...

