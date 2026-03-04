El Club Deportivo Garcilaso anunció este martes la salida del técnico Hernán Lisi y de todo su comando técnico. La decisión fue oficializada mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. El club cusqueño puso fin al vínculo contractual en plena temporada tras el mal inicio en el Torneo Apertura y la eliminación por Copa Sudamericana.
Noticia en desarrollo...
