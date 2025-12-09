A finales del 2024, Deportivo Garcilaso anunció en sus redes sociales la construcción de su Centro de Alto Rendimiento (CAR). Se trataba de un proyecto ambicioso para seguirle los pasos a Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, FBC Melgar y Cusco FC, quienes cuentan con un complejo propio para todas sus disciplinas. Pues ahora se filtraron las primeras imágenes del proyecto que incluye la construcción de un estadio con capacidad para 10 mil espectadores y que podría servir para disputar algunos partidos del campeonato local.

Como se sabe, el ‘Pedacito de Cielo’ juega como local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que es propiedad del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y cuenta con una capacidad de 42 mil personas. El terreno de su futuro CAR está ubicado en la zona noroccidental de la ciudad del Cusco, a solo 15 minutos del centro histórico, en la ruta hacia el distrito de Ccorca.

El plan es similar al de Cusco FC, que tiene su complejo en las afueras de la ciudad de Cusco, en la ciudad de Oropesa. A la par, Cienciano anunció hace algunos meses la construcción de su CAR. “Este moderno complejo contará con campos de césped natural y sintético con medidas reglamentarias, gimnasio, sauna, cocina, área médica, auditorios y muchas más instalaciones (...) ubicado en la zona noreste de Cusco”, señaló el ‘Papá’ a través de un comunicado.

Con la reciente clasificación a la Copa Sudamericana, y esperando acceder a la fase de grupos, esa inyección económica por parte de la CONMEBOL será fundamental para que Deportivo Garcilaso pueda cristalizar la fecha de inicio de construcción de su Centro de Alto Rendimiento, con miras a la temporada 2027. El objetivo es mejorar la infraestructura y preparación del primer equipo con la meta puesta en pelear por lo más alto del campeonato.

Deportivo Garcilaso y las primeras imágenes de su CAR. (Foto: Deportivo Garcilaso)

Por lo pronto, en la parte deportiva Deportivo Garcilaso anunció la contratación del argentino Hernán Lisi como su nuevo entrenador. Llega para reemplazar a Carlos Bustos, quien selló el boleto a la Copa Sudamericana 2026. Viene de dirigir a UTC, salvando el descenso en la recta final del Torneo Clausura. Antes estuvo al mando de Unión Comercio, Academia Cantolao y Deportivo Municipal en el fútbol peruano.

Además, sumaron su primer refuerzo: el delantero argentino Agustín Graneros, quien este año marcó 14 goles y dio 6 asistencias en 36 partidos con la camiseta de Alianza Atlético. Llega para reemplazar al también argentino Pablo Erustes, quien firmó por FBC Melgar y mudará sus goles a Arequipa: esta temporada anotó 15 tantos con el ‘Pedacito de Cielo’.

Por otro lado, Deportivo Garcilaso renovó al arquero Patrick Zubczuck y al defensa Aldair Salazar, quienes fueron pieza clave a lo largo del 2025. Además de Graneros, llegará cedido el delantero Percy Liza, de último paso por FBC Melgar, y Claudio Torrejón y Beto da Silva están a punto de sellar su acuerdo por todo el 2026, ambos provenientes de Cienciano.

Así, el ‘Pedacito de Cielo’ quiere preparar la próxima temporada y competir en los dos frentes de la mejor manera, llegando lo más lejos posible en la Liga 1 y accediendo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde el año pasado no pudo clasificar a 16vos. de final del torneo internacional, quedando detrás de Cuiabá de Brasil y Lanús de Argentina, líder del grupo.

Hernán Lisi fue confirmado como nuevo DT de Deportivo Garcilaso. (Foto: Deportivo Garcilaso)

TE PUEDE INTERESAR