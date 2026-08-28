Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán este sábado por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El cuadro cusqueño llega como líder del campeonato con 13 puntos, mientras que los blanquiazules marchan a solo una unidad. Sin embargo, los dirigidos por Lisandro Greppo tendrán importantes bajas para este compromiso.

Deportivo Garcilaso no podrá contar con tres de sus principales futbolistas para visitar el estadio Alejandro Villanueva. Fernando Pacheco, Lucas Ríos y Claudio Torrejón quedaron fuera de la convocatoria para enfrentar al conjunto íntimo. Así lo informó el periodista Ernesto Macedo a pocas horas del esperado encuentro.

En el caso de Fernando Pacheco, su ausencia estaba prácticamente confirmada debido a que recién se incorporó al plantel cusqueño. El atacante viene trabajando para ponerse a punto y todavía suma pocos entrenamientos junto a sus nuevos compañeros. Por ello, tendrá que esperar para hacer su debut con la camiseta celeste.

Pacheco había generado expectativa por la posibilidad de estrenarse precisamente ante Alianza Lima, club que también estuvo interesado en contar con sus servicios. Finalmente, el futbolista decidió continuar su carrera en Deportivo Garcilaso y deberá esperar hasta la próxima jornada para tener la oportunidad de sumar sus primeros minutos.

A las ausencias de Pacheco se suman Lucas Ríos y Claudio Torrejón, quienes tampoco estarán disponibles para Lisandro Greppo. Ambos jugadores continúan con sus respectivos procesos de recuperación tras sufrir lesiones, por lo que no fueron considerados para el duelo frente al equipo dirigido por Pablo Guede.

Estas bajas representan un duro golpe para Deportivo Garcilaso, especialmente porque tendrá que visitar a uno de los equipos que pelea directamente por los primeros lugares. El conjunto cusqueño llega con 13 puntos y lidera el Clausura por diferencia de goles, mientras que Alianza Lima buscará aprovechar su localía para superar a su rival en la tabla.

El encuentro tendrá además un condimento especial por la cercanía entre ambos equipos en la clasificación. Deportivo Garcilaso intentará conservar el primer lugar del torneo, mientras que Alianza Lima buscará sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones y mantenerse firme en la pelea por el título del Clausura.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se disputará este sábado 28 de agosto desde las 7:30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva por el marco de la séptima jornada del Torneo Clausura 2026.

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