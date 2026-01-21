Ya no es sorpresa que en la Liga 1 se presenten campos de juego en malas condiciones, por lo que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya realiza las inspecciones de rigor a los escenarios deportivos para dar el visto bueno a los mismos. Uno de los observados es el Estadio 25 de noviembre, donde jugará de local el recién ascendido Club Deportivo Moquegua.

Pese al entusiasmo en la región, a pocos días de la denominada ‘Tarde Aurinegra’, programada para el domingo 25 de enero, esta se ha suspendido, según informó el propio club a través de sus canales oficiales, debido a que el terreno de juego no pasó por la aprobación y deben trabajar en él, a fin de que llegue en buenas condiciones al primer torneo del año.

“Como resultado de la visita técnica de inspección realizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Área de Infraestructura de la FPF, se ha determinado que el campo de juego del estadio continúe en proceso de recuperación, con la finalidad de garantizar que se encuentre en óptimas condiciones y así asegurar la adecuada participación del club en la Liga 1 2026”, se lee en el comunicado.

“En ese contexto, y priorizando el correcto desarrollo de la competencia, el cuidado de la infraestructura deportiva y el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos, la institución ha dispuesto la suspensión del partido de presentación del primer equipo”, añadió el club sureño.

Comunicado de la suspensión del evento. (Foto: Deportivo Moquegua)

Según información del periodista Kevin Pacheco, Deportivo Moquegua tiene planificado ser local ante UTC en el estadio Iván Elias Moreno de Villa El Salvador, por la fecha 2 del Torneo Apertura. En caso no se apruebe el mencionado recinto deportivo, maneja como alternativa ser local en Chincha.

El club ratificó en el cargo al entrenador peruano Jaime Serna de 40 años, quien tomó las riendas del equipo a mediados del 2024 y lo llevó a la Liga 1. Antes, trabajó en la FPF, tanto como asistente técnico de menores como en la Sub 20.

Desde el año 2019 hasta el 2021 tuvo su primera experiencia internacional en los clubes de la Liga MX, Puebla y Cruz Azul, ambos como asistente técnico.

En su debut en el campeonato, Deportivo Moquegua visitará Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. El duelo está programado para el lunes 2 de febrero desde las 3:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

