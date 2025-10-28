A falta de solo tres jornadas para el cierre de la Liga 1 2025, la lucha por la permanencia arde en la parte baja de la tabla acumulada. Con Deportivo Binacional ya excluido por la vía administrativa, dos cupos de descenso directo aún deben definirse en el cierre de este Torneo Clausura. Cuatro equipos —UTC, Juan Pablo II, Ayacucho FC y Alianza Universidad— se juegan la temporada en 270 minutos, donde cada punto vale oro y un error puede costarles la categoría.

Más allá de los fríos números, lo que está en juego en estas tres fechas es el honor deportivo y la estabilidad de cuatro instituciones. Un descenso no solo representa un fracaso deportivo, sino un golpe profundo a nivel financiero y moral del que cuesta años recuperarse. Cada partido será una final, donde la presión mental y la capacidad de resistir serán tan decisivas como la táctica.

Entramos así en la recta final donde ya no hay mañana. Para algunos, el destino está en sus propios pies: ganar es salvarse. Para otros, la permanencia depende de lo que hagan sus más cercanos rivales, esperando un resultado favorable en una cancha ajena. El calendario, los rivales de turno y hasta la geografía jugarán su propio partido en esta definición de infarto.

Alianza Universidad (AUDH): Obligados al Milagro

La situación de Alianza Universidad de Huánuco (18° con 24 puntos) es la más crítica. A 6 puntos de la salvación, los huanuqueños ya no dependen de sí mismos y su margen de error es nulo. El panorama es claro: AUDH está obligado a ganar sus tres partidos restantes para alcanzar un máximo de 33 puntos.

Sin embargo, ni siquiera un cierre perfecto les asegura la salvación; necesitan que Juan Pablo II sume 2 puntos o menos, y que Ayacucho FC no sume más de 3. La situación es tan límite que una derrota este fin de semana, ante Cusco FC, sellaría su descenso matemático, dejándolos sin opciones de alcanzar la línea de 30 puntos que hoy marca la permanencia.

AUDH es el equipo que más complicado se encuentra en la tabla, una derrota más y concreta su descenso. (Foto: AUDH)

Ayacucho FC: Al Borde del Abismo

En el puesto 17° con 29 puntos, los “Zorros” están hoy en zona roja, a solo un punto de Juan Pablo II (16°). Su principal obstáculo es la diferencia de goles (-21), significativamente peor que la del equipo de Chongoyape (-16). Esto significa que a Ayacucho FC no le sirve empatar en puntos; está obligado a sumar más que sus rivales.

Una derrota en esta jornada no los descendería matemáticamente, pero los dejaría ‘en capilla’, dependiendo de un desplome de sus rivales directos en las últimas dos fechas, ya que su puntaje máximo alcanzable se reduciría a solo 35 puntos.

Ayacucho FC permanece en el puesto 17 de descenso directo de la Liga 1. (Foto: Ayacucho FC)

Juan Pablo II: Aferrados a la Salvación

El equipo de Chongoyape (16° con 30 puntos) es el dueño del último cupo de salvación y el principal rival a vencer. Dependen exclusivamente de sus propios resultados para mantenerse en primera, teniendo un puntaje máximo por alcanzar de 39 puntos, y sabiendo que en la última jornada se enfrentarán a otro rival del descenso como AUDH.

Su mejor arma es su diferencia de goles (-16), que actúa como un colchón ante Ayacucho y UTC. Para salvarse, Juan Pablo II solo necesita igualar la cantidad de puntos que sume Ayacucho FC en estas tres fechas. Mantener la ventaja de un punto sobre los “Zorros” es su objetivo primordial para respirar tranquilos.

Juan Pablo II aún depende de sí mismo para salvarse de la baja. (Foto: Juan Pablo II)

UTC: El Más Cómodo, Pero Sin Confianzas

El “Gavilán del Norte” (15° con 31 puntos) es quien llega con más aire de los cuatro implicados, dos puntos por encima de la zona roja. Sin embargo, su pésima diferencia de goles (-23) les prohíbe cualquier tipo de relajación, ya que un empate en puntos con Ayacucho o JPII los perjudicaría.

UTC depende de sí mismo y una victoria en su próximo partido (que los llevaría a 34 puntos) sería casi definitiva: eliminaría matemáticamente a AUDH de la contienda y obligaría a Ayacucho FC a sumar al menos 5 de los 6 puntos restantes para intentar alcanzarlos.

UTC es el equipo que más posibilidades tiene de salvarse del descenso. (Foto: UTC)

