Si bien la temporada 2025 aún no se termina, a pesar de que ya se conoce al equipo campeón del torneo nacional, la planificación de los clubes para el próximo año empieza y se pone cada vez más fuerte en estos últimos meses. Entre fichajes, renovaciones y acuerdos logísticos, también tienen que poner un ojo en lo que será el formato con el que se jugará la Liga 1 2026. Es por eso que desde la organización, se estarían evaluando algunos cambios en las bases del campeonato.

Culminado el Torneo Clausura el fútbol no parará, después de que a inicios de este año se diera a conocer el nuevo formato que regiría para el fútbol peruano, después de la definición de la última jornada aún habrán más partidos por disputar. Esto, para definir las clasificaciones a la siguiente Copa Libertadores.

Es así pues que se jugarán una serie de semifinales y posteriormente una final, entre los que queden entre el 2do y 4to lugar de la tabla del acumulado. A pesar de que para muchos, la novedad de competir por el puesto, genera mayor desorden y confusión, están los que aplauden que se jueguen más partidos.

Serán ellos justamente los que ahora verán con buenos ojos también, el hecho de que el mismo formato se mantenga para la temporada 2026. Es decir, se seguirá jugando bajo la modalidad de dos torneos cortos: Apertura y Clausura, que sumarán puntos para una tabla acumulada, donde los 4 primeros clasifican a Copa Libertadores; pero solo el primero obtendrá el cupo directo, mientras los otros 3 juegan los play-offs.

Jairo Concha ha marcado 10 goles con camiseta de Universitario de Deportes. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

Si bien no habrían modificaciones en el formato, donde si se estipula que hayan cambios en el reglamento. Esto, de acuerdo a la información brindada por el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, que señaló dos puntos importantes que serían la novedad del desarrollo del torneo para el 2026.

Uno de los temas que más ha causado discusión entre varios equipos, es el que se aumente la plaza de extranjeros pues muchos futbolistas tampoco están conformes con que se le quite más espacio a los jugadores peruanos. Malas noticias para ellos, pues se estaría evaluando que el cupo se eleve de 6 a 7 los jugadores del exterior que puedan jugar en el país.

Eso sí, se regirá con una estricta condición. Pues los clubes que cuenten con jugadores nacionalizados en su plantel se mantendrán solo con 6 cupos para su equipo. Sin embargo, los clubes que no cuenten con nacionalizados podrán hacer uso de ese cupo adicional para reforzarse en la siguiente temporada.

Los cupos extranjeros se elevarán de 6 a 7 para la temporada 2025. (Foto: Agencias)

Otro cambio que se podría destacar es la inclusión de jóvenes en el plantel. No, no volverá la bolsa de minutos como tal, pero si una nueva normativa que indica que cada equipo debe tener, por lo menos, a un jugador sub-19 en la lista final de los partidos que les toque disputar.

Esto, claro está, para impulsar el desarrollo del fútbol formativo en los planteles sin que sientan la obligación al 100% de hacerlos ingresar al terreno de juego. Cabe resaltar que se espera que la Liga 1 2026 vea su inicio el 30 de enero, para que los equipos que clasifiquen a las fases previas lleguen con ritmo de juego a sus partidos.

¿Cuándo se definirá el reglamento?

Teniendo en cuenta estas posibles modificaciones, si bien no se ha oficializado de parte de la organización, ya los clubes empiezan a evaluar este panorama para la próxima temporada. Es necesario recordar que, a diferencia de otros años, esta vez se ha creado un ente independiente que se encargará de todo el desarrollo del torneo.

Es la Liga de Fútbol Profesional el encargado de definir las bases y el nuevo reglamento, presidido por Fernando Corcino, Presidente de Alianza Universidad de Huánuco, quien a su vez es Presidente de la Comisión de Dirección de la Liga 1. Así que, una vez que culmine todo el torneo 2025, ya podrán definir las bases para el próximo año.

TE PUEDE INTERESAR