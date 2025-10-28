Si bien Universitario de Deportes selló su tricampeonato con mucha anticipación y no tendremos definición de play-offs para conocer al campeón de la Liga 1 2025, el Torneo Clausura no se detiene y este fin de semana tendremos una jornada más en todos los rincones del Perú. Atento a la información que te presentaremos a continuación, con los detalles más importantes de la programación de la fecha 17 del segundo certamen de la temporada.
Todo iniciará el viernes 31 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva, cuando Alianza Lima reciba a Melgar desde las 8:00 p.m. Si bien los íntimos ya aseguraron su presencia en la Copa Libertadores 2026, todavía no se define su será como Perú 2 o volverá a tener que afrontar las fases previas como sucedió este año. Los de Néstor Gorosito están obligados a ganar.
Del lado del ‘Dominó’, este será su último encuentro de la temporada, ya que en la fecha 18 descansa y en la 19 deberían enfrentar a Deportivo Binacional, pero este club quedó descalificado de la Liga 1. Los de Juan Reynoso ya aseguraron como mínimo su presencia en la Copa Sudamericana 2026, pero si quieren estar en la Libertadores, deberán ganar en Matute y esperar otros resultados. No dependen de sí mismos.
La fecha 17 continuará el sábado 1 de noviembre con tres encuentros. En primera instancia, Los Chankas recibirá en Andahuaylas a Ayacucho FC desde la 1:00 p.m.; aunque los ‘Guerreros’ ya están salvados del descenso, los ‘Zorros’ aún siguen en peligro, por lo que están urgidos de una victoria para seguir soñando con la permanencia.
Los siguientes partidos del sábado son los siguientes: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo desde las 3:15 p.m., y Deportivo Garcilaso vs. ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m. Ojo en el Rímac: los de Paulo Autuori aún no aseguran su lugar en la Copa Libertadores, por lo que necesitan ganar en territorio cutervino.
La jornada 17, que tendrá a Universitario de Deportes y Sport Huancayo como los equipos que descansan, se cerrará con cuatro compromisos: Alianza Universidad vs. Cusco FC en Huánuco desde la 1:00 p.m.; Atlético Grau vs. Alianza Atlético desde las 3:30 p.m. en el Estadio Campeones del 36; Sport Boys vs. UTC en el Callado desde las 6:00 p.m.; y Cienciano vs. Juan Pablo II College en el Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
TE PUEDE INTERESAR
- Erick Noriega y sus 10 partidos en Gremio: cómo se ganó la titularidad y por qué es clave para Mano Menezes
- ¡A frotarse las manos! El millonario monto que aseguró Universitario tras ser tricampeón
- ¿Se queda en Universitario? Lo último sobre la continuidad de Jairo Vélez y cómo van las negociaciones
- Se refuerza con un tricampeón: Alianza Lima a la carga por jugador de Universitario
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal