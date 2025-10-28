Si bien Universitario de Deportes selló su tricampeonato con mucha anticipación y no tendremos definición de play-offs para conocer al campeón de la Liga 1 2025, el Torneo Clausura no se detiene y este fin de semana tendremos una jornada más en todos los rincones del Perú. Atento a la información que te presentaremos a continuación, con los detalles más importantes de la programación de la fecha 17 del segundo certamen de la temporada.

Todo iniciará el viernes 31 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva, cuando Alianza Lima reciba a Melgar desde las 8:00 p.m. Si bien los íntimos ya aseguraron su presencia en la Copa Libertadores 2026, todavía no se define su será como Perú 2 o volverá a tener que afrontar las fases previas como sucedió este año. Los de Néstor Gorosito están obligados a ganar.

Del lado del ‘Dominó’, este será su último encuentro de la temporada, ya que en la fecha 18 descansa y en la 19 deberían enfrentar a Deportivo Binacional, pero este club quedó descalificado de la Liga 1. Los de Juan Reynoso ya aseguraron como mínimo su presencia en la Copa Sudamericana 2026, pero si quieren estar en la Libertadores, deberán ganar en Matute y esperar otros resultados. No dependen de sí mismos.

Universitario descansará en la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

La fecha 17 continuará el sábado 1 de noviembre con tres encuentros. En primera instancia, Los Chankas recibirá en Andahuaylas a Ayacucho FC desde la 1:00 p.m.; aunque los ‘Guerreros’ ya están salvados del descenso, los ‘Zorros’ aún siguen en peligro, por lo que están urgidos de una victoria para seguir soñando con la permanencia.

Los siguientes partidos del sábado son los siguientes: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo desde las 3:15 p.m., y Deportivo Garcilaso vs. ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m. Ojo en el Rímac: los de Paulo Autuori aún no aseguran su lugar en la Copa Libertadores, por lo que necesitan ganar en territorio cutervino.

La jornada 17, que tendrá a Universitario de Deportes y Sport Huancayo como los equipos que descansan, se cerrará con cuatro compromisos: Alianza Universidad vs. Cusco FC en Huánuco desde la 1:00 p.m.; Atlético Grau vs. Alianza Atlético desde las 3:30 p.m. en el Estadio Campeones del 36; Sport Boys vs. UTC en el Callado desde las 6:00 p.m.; y Cienciano vs. Juan Pablo II College en el Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m.

Alianza Lima venció por 1-0 a Melgar en el Torneo Apertura 2025. (Foto: Liga 1)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 15 12 3 0 28 10 18 39 2 Cusco FC* 14 9 2 3 22 12 10 29 3 Alianza Lima 14 7 3 4 23 16 7 24 4 Melgar 16 6 6 4 22 15 7 24 5 Sporting Cristal 14 6 4 4 21 10 11 22 6 Comerciantes Unidos 14 6 4 4 16 17 -1 22 7 Cienciano 14 6 3 5 20 17 3 21 8 ADT 14 6 3 5 18 19 -1 21 9 Garcilaso 15 5 6 4 19 21 -2 21 10 Los Chankas 13 7 0 6 16 24 -10 21 11 Alianza Atlético 14 4 4 6 11 10 1 16 12 Sport Huancayo* 15 4 3 8 24 26 -2 15 13 Atlético Grau 14 4 3 5 16 18 -2 15 14 Sport Boys* 14 4 3 7 12 19 -7 15 15 Ayacucho FC 14 4 2 8 15 23 -8 14 16 Alianza Universidad 14 4 1 9 17 29 -12 13 17 UTC 14 3 3 8 14 20 -6 12 18 Juan Pablo II* 14 2 5 7 9 17 -8 11 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 33 24 6 3 66 22 44 78 2 Cusco FC * 32 19 6 7 56 32 24 63 3 Alianza Lima 32 18 7 7 46 27 19 61 4 Melgar* 34 14 13 7 50 35 15 55 5 Sporting Cristal 32 16 6 10 52 34 18 54 6 Alianza Atlético* 32 15 5 12 40 27 13 50 7 Garcilaso 33 13 9 12 46 40 6 48 8 Sport Huancayo 33 13 6 14 47 47 0 45 9 ADT 32 12 9 11 42 49 -6 45 10 Cienciano 32 11 11 10 49 42 7 44 11 Los Chankas 31 12 8 11 40 49 -9 44 12 Atlético Grau 32 9 10 13 39 42 -3 37 13 Sport Boys* 32 9 8 15 38 47 -9 35 14 Comerciantes Unidos 32 8 9 15 33 48 -15 33 15 UTC * 32 8 7 16 31 54 -23 31 16 Juan Pablo II 32 7 9 16 29 45 -16 30 17 Ayacucho FC 32 8 5 19 29 50 -21 29 18 Alianza Universidad 32 6 6 20 33 62 -27 24 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

