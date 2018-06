Descentralizado 2018: los 5 mejores goles de la fecha 3 del Torneo Apertura ¿cuál es tu favorito? [VIDEO]

Aunque no se postergaron dos partidos: Sport Rosario vs. Garcilaso y Sport Boys vs. Municipal; en la fecha 3 del Torneo Apertura se anotaron 15 goles. Hubo para todos los gustos, pero aquí en Depor elegimos cinco.

Dale una revisada al video que acompaña la nota y cuéntanos cuál es tu gol favorito. Entre los elegidos están Bernardo Cuesta, Diego Manicero, Juan Pablo Vergara, Fabián González y Mauricio Montes.

Solo le adelantamos que las palmas se llevó un gol que se anotó en el estadio Monumental. ¿Cuál fue? Mira el video.

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura, que es liderada por Melgar con 7 puntos. Le sigue Alianza Lima que tiene seis unidades.

