Descentralizado 2018: programación completa de la fecha 6 del Torneo Apertura

Este fin de semana se juega la fecha 6 del Torneo Apertura , que entrará en receso por el inicio del Mundial Rusia 2018 donde Perú participará después de 36 años. Alianza Lima es el actual líder tras cuatro victorias consecutivas.

Los íntimos encabezan la tabla de posiciones con 12 puntos. Los dirigidos de Pablo Bengoechea chocan este sábado con Garcilaso en Cusco y quiere irse de "vacaciones" en el primer lugar.

En la segunda casilla se encuentra Cristal y Melgar con 10 puntos. Los celestes con el regreso de su goleador quiere ganar a Comerciantes Unidos.

Mira aquí la programación completa de la fecha y del Torneo Apertura.

Programación fecha 6 del Torneo Apertura

Sábado, 9 de junio



Comerciantes Unidos vs.Sporting Cristal

Hora: 3:30 pm

Estadio Carlos A. Olivares



UTC vs. Sport Rosario

Hora: 3:30 pm.

Estadio Germán Contreras



Deportivo Municipal vs. Unión Comercio

Hora:5:45 pm

Estadio Miguel Grau del Callao



Real Garcilaso vs. Alianza Lima

Hora: 8:00 pm

Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo, 10 de junio

San Martín vs Sport Huancayo

Hora: 11:45 am

Estadio Alberto Gallardo



Cantolao vs Binacional

Hora: 1.30 pm

Estadio Miguel Grau del Callao



Universitario vs. Ayacucho

Hora: 4:00 pm

Estadio Monumental



Melgar vs. Sport Boys

Hora: 6: 15 pm

Eatadio Monumental UNSA