Descentralizado 2018: conoce todos los detalles del sorteo del fixture de los torneos de la temporada

En la ADFP se realiza el sorteo del fixture del Descentralizado 2018. Al igual que el año pasado, se jugarán tres torneos: verano, Apertura y Clausura. Los hinchas del fútbol peruano esperan con ansias conocer a sus rivales.

El Torneo de Verano arrancará el 2 de febrero. Tras el sorteo quedaron conformados los grupos del Torneo de verano y el fixture del primer campeonato del Descentralizado 2018.

Así quedaron conformados los grupos para el Torneo de Verano:

Grupo A Grupo B Sport Rosario Real Garcilaso Ayacucho FC Sport Huancayo Comerciantes Unidos Melgar UTC Binacional Alianza Lima Cantolao Universitario de Deportes Unión Comercio Sporting Cristal Deportivo Municipal San Martín Sport Boys

Así quedó el Fixture del Grupo A del Torneo de Verano:

Torneo de Verano- Grupo A Torneo de Verano- Grupo A (Gol Perú)

Así quedó el Fixture del Grupo B del Torneo de Verano:

Torneo de Verano - Grupo B. (Gol Perú) Torneo de Verano - Grupo B. (Gol Perú)

EL SORTEO MINUTO A MINUTO

- Se realizó el sorteo del fixture del Torneo Apertura y Clausura.



En la primera fecha se enfrentarán: San Martín vs. UTC, Unión Comercio vs. Cantolao, Universitario de deportes vs. Melgar, Sport Boys vs. Sporting Cristal, Ayacucho vs. Comerciantes Unidos, Sport Rosari vs. Alianza Lima, Sport Huancayo vs. Real garcilaso, Binacional vs. Municipal.

- Los tres torneos clasifican a la Copa Libertadores.

- Deportivo Municipal recibe a Melgar en la primera fecha. Sport Boys recibe a Real Garcilaso.

- Se sortea el Fixture del Torneo de Verano - Grupo B

Universitario de Deportes debutará en Huaraz enfrentando con Sport Rosario. Alianza Lima de local ante Comerciantes Unidos, Sportisn Cristal vs. UTC de visita.

- Por un tema de seguridad cuando Alianza Lima juegue de local Universitario de Deportes jugará de visita. Igual sucederá con Sporting Cristal y San Martín.

- Se sortea el Fixture del Torneo de Verano - Grupo A

Se conformaron los Grupos para el Torneo de Verano:



Grupo A: Sport Rosario, Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, UTC, Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y San Martín.

Grupo B : Real Garcilaso, Sport Huancayo, Melgar, Binacional, Cantolao, Unión Comercio, Deportivo Municipal y Sport Boys.

- Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y San Martín van al Grupo A.

- Deportivo Municipal va al Grupo B. Sport Boys al Grupo B.

- Cantolao va al Grupo B, Unión Comercio al Grupo B.

- Se sortean el resto de equipos.

- Melgar integrará el Grupo B, Comerciantes Unidos al Grupo A, Binacional al Grupo B y UTC al Grupo A.

- Sport Rosario va al Grupo A y Sport Huancayo al Grupo B. Ayacucho va al Grupo A.

- Se sortean primero los equipos de Altura. Real Garcilaso va al Grupo B

- Luego se sorteará el fixture del Torneo de Verano y después el Sorteo del fixture del Torneo Apertura y Clausura.

- Primero se sortearán los grupos para el Torneo de Verano. Grupo A y B

- Arrancó el sorteo del Fixture del Descentralizado 2018.

LA PREVIA

El Torneo de Verano estará conformado por dos grupos, A y B y se darán ciertos parámetros anunciados hace unos días por los encargados del sorteo. Por ejemplo los grandes del fútbol peruano Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal podría integrar una misma llave

Debido al gran número de equipos de altura se buscará incluir a cuatro equipos de altura por grupo. "El año pasado los equipos se quejaban por ir mucho a la altura, pero si más del 50 por ciento de los equipos son de altura. Es difícil que no te toque ir", dijo Enrique de La Rosa, representante de Eka Sports, a RPP.

Hay que recordar que el Descentralizado 2018 se paralizará por la participación de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018. Del 14 de junio hasta el 15 de julio no habrá fútbol en nuestro país.

