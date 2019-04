Diego Chávez todavía es de Binacional: “Aún no firmo la rescisión de contrato”

En entrevista con Depor, Diego Chávez reveló que resolvió su contrato con Binacional de manera verbal. Pero, como reza la vieja frase humorística: “papelito manda”. Y el futbolista ahora se ampara en la ley y asevera que todavía no firma la rescisión de su vínculo con el club.

“Hasta ahora no firmo la rescisión de mi contrato. Sigo esperando. El presidente no me contesta las llamas, ni los mensajes. Tampoco a mi abogado. Inclusive, la pregunté al jefe equipo para preguntar si todavía me querían. Pero me dejaron en visto. Días después me respondieron y alegaron que mi contrato se resolvió por abandono de trabajo, lo cual no es cierto”, dijo Diego Chávez.

En ese sentido, el exjugador de Universitario de Deportes afirmó que aún espera la carta notarial por parte de Binacional, con la intención de ponerle fin a esta dramática historia que, según él, está perjudicando a su familia a nivel emocional y económico.

“No dejaré que Binacional manche mi nombre. En esta vida todo se paga y todo da vueltas. No le deseo mal al equipo. Porque hay buenos jugadores y buenas personas”, agregó Diego Chávez.

Ojo a un detalle, el lateral firmó un contrato, a inicios de año, que lo ligaba a Binacional hasta finales del 2019. ‘Chaveta’ se ilusionó con disputar la Copa Sudamericana. Ahora deberá esperar a que el libro de pases se abra (en junio) para ser inscrito por algún club que quiera contar con sus servicios.

Diego Chávez llegó a Binacional, tras su paso por Segunda División. Aquí su versión. (Audio: Depor / Foto: GEC)

