Mientras Universitario de Deportes celebra la obtención del tricampeonato y ya planifica la defensa del título en 2026, la gerencia deportiva ha comenzado a tomar decisiones sobre la conformación del plantel. Con el 9+objetivo del ‘Tetra’ y una buena Copa Libertadores en mente, la reestructuración es inevitable. En ese contexto, el futuro de uno de los jugadores más criticados por la hinchada ‘crema’ a lo largo del 2025 parece estar sellado, y no será en Ate.

El protagonista es Diego Churín. El delantero argentino, cuyo contrato con Universitario finaliza a fines de este año, no sería renovado. Según informes de la prensa local e internacional, el atacante ya tendría todo definido para regresar a un club donde es muy querido, cerrando así un breve y discreto paso por el fútbol peruano.

La noticia fue adelantada por el periodista Alfredo Ccasa Godoy, quien aseguró que el futuro del ‘9’ está en Paraguay. “Desde Paraguay me confirman que Diego Churín tendría todo arreglado para su retorno al Cerro Porteño para el 2026”, precisó el comunicador mediante su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter).

Diego Churín sella el triunfo ante Cristal en un partido clave para ganar el Torneo Apertura. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Esta información fue recibida como una “buena noticia” por un sector de la hinchada ‘crema’. A pesar de que el equipo logró el ‘tri’, Churín fue, sin duda, uno de los futbolistas más cuestionados del plantel de Jorge Fossati. La afición esperaba una cuota goleadora mayor de un refuerzo extranjero, y su rendimiento nunca logró despegar.

Sus números en la temporada 2025 reflejan esta irregularidad. Contando todos los torneos disputados (Apertura, Clausura y Copa Libertadores), Diego Churín disputó un total de 36 partidos, pero solo pudo anotar 5 goles. Esta cifra, considerada baja para el ‘9’ titular, fue el principal argumento de sus detractores.

¿Qué dijo Churín sobre su continuidad en Universitario?

Después de un año en donde fue cuestionado, el delantero se pondrá en evaluación en las últimas semanas que tendrá con los ‘cremas’. “Mi contrato es hasta diciembre, acabo de salir campeón y esos temas me exceden a mí. En este momento solo quiero disfrutar”, expresó el atacante argentino al ser consultado sobre su continuidad en el club.

Churín también destacó su vínculo con el equipo merengue y el valor de este logro. “Universitario es una institución que respeto y a la que he aprendido a querer. Solo quiero celebrar con mis compañeros este logro. Salir campeón no es fácil. Ha sido un año plagado de emociones y altibajos, por lo que te deja muy tranquilo el hecho de conseguir el título”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR