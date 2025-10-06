El 23 de mayo, en el partido ante Sporting Cristal, Diego Churín hizo su ingreso al minuto 82. Con el partido 1-0 y la incertidumbre de no poder cerrar el resultado, los hinchas en el Monumental lo recibieron con pifias y silbidos. Era entendible, hasta cierto punto, porque los números del argentino no reflejaban que estaba a la altura de una buena contratación. Sin embargo, con segundos de haber pisado la cancha, el ‘9′ se adelantó a Diego Enríquez, conectó de cabeza el balón y marcó el 2-0. Las pifias cambiaron por aplausos, y los silbidos por el grito de ‘Churín, Churín’. Todos fueron a abrazar al futbolista de 35 años, lo que dejó una conclusión positiva en Universitario: todos son un equipo, en las buenas y en las malas.

De hecho, en la ‘U’ hoy todo es alegría. Churín volvió al gol ante Juan Pablo II, esta vez de forma invertida: segundos antes de que sea cambiado y se vaya sin haber anotado. El goleador extranjero histórico de Cerro Porteño de Paraguay aprovechó la ausencia de Alex Valera por lesión, arrancó y anotó ante el cuadro ‘papal’. De paso, tuvo un buen gesto con el ‘Cholo’, quien no tuvo minutos por encontrarse lesionado.

“Cada uno tiene un rol en el plantel. Me toca la difícil misión de ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano (por Valera). Así que también es difícil cuando te toca jugar porque él no está, pero es un poco de auto presión que uno se pone. ¿Mi relación con Alex? Es excelente. Le dije que la camiseta de hoy (ayer) iba para él. Es alguien que me apoya, me da palabras de aliento cuando me toca entrar, lo aprecio mucho y valoro, y me pone contento cuando las cosas le salen bien”, señaló el ‘9′.

Diego Churín marcó su quinto gol en el año en 20 partidos en Liga 1. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Ante Juan Pablo II, Jairo Concha abrió la cuenta con un nuevo gol de buena factura. Fue el inicio del camino del triunfo, cuando el arco se la había cerrado a los cremas -que estrenaron camiseta en honor al Señor de los Milagros- durante todo el primer tiempo. Diego Churín llenó de elogios al cerebro crema con una peculiar definición.

“No hace goles feos, no sé cómo hace. Tiene magia en los pies, está tocado con una varita mágica. Se lo he dicho”, declaró el argentino. ‘Jairoco’ suma ocho goles y nueve asistencias en 29 partidos en esta temporada en la Liga 1, mientras que Churín llegó a su quinto gol en 20 presencias en el torneo local, en su mayoría siendo pieza de recambio.

El exdelantero de Cerro Porteño de Paraguay y Gremio de Brasil también fue sincero en reconocer que no ha sido su mejor temporada y cómo ha sobrellevado las críticas: “Yo soy mejor en el día a día o trabajo por lo menos para eso. Cuando llegué era un club que no conocía y me encontré con un gran grupo humano. En los buenos o malos momentos trato de abstraerme porque sino me vuelve loco. Hay muchas cosas externas que no me juegan a favor, entonces es difícil, ya tengo los suficientes años de carrera, de vivencia de cosas buenas y malas”.

Finalmente, consultado sobre la opción de qué tan cerca ven el objetivo del tricampeonato, Churín fue por el camino del paso a paso. “El equipo desde que empezó el año fue de menor a mayor, creciendo en un montón de facetas y una de ellas es la madurez. Sumamos otra victoria importante y lo tomamos de esa manera, yendo partido a partido”, finalizó.

Alex Valera será evaluado para saber si se mantiene en la convocatoria de la Bicolor para enfrentar a Chile. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 3-0 a Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

