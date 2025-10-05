En la ciudad de Tarma, Sporting Cristal sumó una nueva derrota en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 y esta vez fue ante ADT (3-2). Los dirigidos por Paulo Autuori se alejan de la pelea por el primer lugar y uno de los que mostró su molestia por la situación fue Miguel Araujo. El defensa central lamentó la serie de resultados en las últimas fechas, aunque también dejó clara su postura sobre los constantes cambios de localías en algunos equipos, lo cual siente que ha perjudicado a los celestes en el desarrollo de la competencia.

“Es jodido por todo lo que pasó ayer, es jodido porque también regalamos muchos puntos en casa, puntos afuera que eran prácticamente claves, como en Cusco y este partido en Tarma”, señaló Araujo, en diálogo con Entrebolas, tras su llegada a la ciudad de Lima desde Tarma.

Miguel también analizó el panorama de los partidos que restan por jugar en el Torneo Clausura; en ese sentido, se refirió a Universitario de Deportes como principal rival, teniendo en cuenta que los cremas son líderes y cuenta con grandes chances de obtener el título nacional.

“La diferencia es alta (con Universitario). Nos vamos muy molestos. Nos toca jugar contra la ‘U’ en casa y esperemos hacerlo de la mejor forma para quedarnos con los tres puntos”, manifestó ‘La Fiera’ quien -este lunes- se incorporará a los entrenamientos de la Selección Peruana para el duelo amistoso ante Chile del próximo viernes 10 de octubre.

Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)

Por otro lado, Miguel Araujo no dejó escapar la oportunidad para dar un mensaje sobre los constantes cambios de localía en los equipos de Liga 1. Además, reveló que Sporting Cristal envió una carta para no jugar en Tarma contra ADT.

“El partido ante ADT lo tuvimos controlado por momentos, pero nos pegó la altura. Mandamos nuestra carta para ver si lo jugábamos en Trujillo, pero no se pudo; tuvimos que jugar allá. Cada club tiene su localía y se debe respetar, no hay razón para jugar en otro lugar. Si no te gusta tu localía, vete a otra región: no solo juegues allí, sino entrena también y múdate”, apuntó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Alianza Lima volverá a tener actividad cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR