Luego de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile, Alianza Lima se ha mantenido en capa caída y no ha sabido reponerse en la Liga 1, torneo que había descuidado precisamente por enfocarse en el plano internacional. El último domingo, en un encuentro que tuvo de todo, incluyendo la expulsión de Hernán Barcos por una agresión sobre Paolo Fuentes, los íntimos cayeron por 2-1 ante Alianza Universidad y volvieron a quedar retratados en esta recta final del Torneo Clausura.

Franco Navarro, director deportivo del club victoriano, dio la cara durante la llegada del plantel al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y charló brevemente con los medios de comunicación. En su intervención, el directivo instó a que es el momento en donde deben ser muy autocríticos en la interna, con el objetivo de buscar respuestas y soluciones a este mal momento.

“La sensación es de bronca, de dolor, de impotencia, pero no nos podemos quedar en eso. Es el momento de tener la capacidad de análisis, de autocrítica y de corregir las cosas sobre la marcha”, sostuvo el exfutbolista, quien llegó esta temporada a Alianza Lima para tomar las riendas del área deportiva.

Alianza Lima no pudo con Alianza Universidad en Huánuco. (Foto: Liga 1)

El ‘Pepón’ apuntó a que la mirada interna debe ser desde todos los ángulos, donde no solo involucra a los directivos que encabezan las decisiones deportivas, sino también al cuerpo técnico de Néstor Gorosito y a los futbolistas. Así como asumió su responsabilidad cuando Alianza Lima estaba en su mejor momento en la temporada, Navarro aceptó que son los que tienen que dar la vuelta a esta situación.

“Para ser autocríticos y tener esa capacidad de análisis, está directamente relacionado al área deportiva, cuerpo técnico y especialmente los jugadores. Somos los responsables de haber tenido momentos importantes durante el año, pero también somos los responsables de sacar de este mal momento a Alianza Lima”, añadió.

Por último, Navarro prefirió no referirse a la actuación del árbitro Jordi Espinoza, apelando a la jerarquía de los más experimentados para encontrar el camino para cambiar el rumbo en esta recta final del campeonato. Si bien Alianza Lima quedó relegado en al lucha por el Torneo Clausura, no puede descuidar la disputa por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

“No es el momento de hablar de los árbitros. Todo esto pasa por responsabilidad nuestra. Nosotros somos los responsables y obligados a corregir. Sabemos que somos un grupo con jugadores con mucha jerarquía, algunos jóvenes, y todos juntos vamos a salir de este mal momento”, aseveró.

Alianza Lima marcha quinto en el Torneo Clausura 2025 con 18 puntos. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

