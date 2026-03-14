El arquero de Sporting Cristal, Diego Enríquez, fue uno de los protagonistas en una noche intensa que terminó con la clasificación del equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con intervenciones clave durante el partido y mostrando seguridad en la definición desde los doce pasos, el guardameta celeste fue fundamental para sostener al equipo en los momentos más complicados.

Tras el encuentro, Enríquez analizó el desarrollo del partido, reconoció el complicado inicio que tuvo el equipo ante Carabobo y destacó la reacción en el segundo tiempo, cuando Cristal logró meterse nuevamente en el partido. Además, habló sobre la fortaleza mental del plantel para afrontar este tipo de escenarios, el desafío que significará competir en la fase de grupos y la motivación que representa estar en la mira de la selección peruana.

¿Qué lectura te deja el partido? En el primer tiempo, quizá por algunas desconcentraciones o malas salidas, Carabobo encontró los dos goles. ¿Cómo analizas ese arranque del equipo?

El primer tiempo en general fue un poco raro, un mal inicio, ellos tuvieron una buena presión que generaron sus ataques. Los goles fueron unas buenas finalizaciones de Carabobo que encontró ese espacio para definir y la puso ahí en el ángulo. Son temas a corregir, creo que no podemos entrar desconcentrados y en Fase de Grupos debemos ser más eficaces en salidas y no cometer más errores que después nos puede costar caro.

¿Qué cambió en el segundo tiempo para que el equipo pueda reaccionar y encontrar ese gol de descuento que los volvió a meter en el partido? Incluso tuvieron alguna ocasión más para igualarlo y evitar llegar a los penales. ¿Qué se habló en el entretiempo?

En el segundo tiempo entramos con más tranquilidad a hacer nuestro juego. Nosotros sabemos cuando tenemos el balón, jugamos tranquilos con paciencia y sabemos que vamos a hacer daño al rival. Más que todo fue eso, el profesor en el entretiempo habló bastante que tengamos tranquilidad, que sepamos encontrar nuestro juego, que moviendo la pelota de lado a lado vamos a encontrar espacios y así fue ¿no? Entramos, fuimos bastante eficaces con los ataques, encontramos el gol y así como encontramos el gol, tuvimos muchas más opciones que pasaron cerca. Siempre lo intentamos y creo que nos quedamos con eso, que el equipo tiene esa rebeldía para sacar adelante los marcadores en contra.

Ya en la tanda de penales puede pasar cualquier cosa, pero el equipo se mostró muy concentrado. Incluso desde el arco se te vio hacer una seña señalándote la cabeza. ¿Qué mensaje querías transmitirle a tus jugadores en ese momento?

En la tanda de penales es un factor de suerte, un poco, pero transmitía a los jugadores que estén tranquilos, ya veníamos de una tanda de penales ante 2 de mayo que podíamos resolverlo muy bien, ya teníamos experiencia. Más que todo transmitía un poco de tranquilidad para llegar a ese momento y sabíamos como salir de esa situación con el triunfo, así que solo daba tranquilidad para hacerlo bien como sabemos nosotros.

Ahora se viene la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Cómo sostener esa exigencia entre el torneo internacional y la Liga 1 de Perú?

Sí, ahora pudimos entrar a fase de grupos que es el objetivo de esta primera etapa, ahora, hay que pensar en lo que viene tanto en la Copa Libertadores como la Liga 1. Va a estar bastante complicado porque se juega a dos ritmos bastante intenso y hay tiene que primar el plantel. Jugadores que tienen que salir adelante, mostrar su gran talento, personalidad y seguro que va a ser así. El equipo está mentalizado en hacer un gran Apertura y una buena fase de grupos para pasar a la siguiente etapa.

Dio la sensación de que cuando las piernas ya no daban tanto, la cabeza terminó empujando al equipo para conseguir la clasificación. ¿Crees que este partido puede marcar un punto de quiebre en la mentalidad del plantel para competir internacionalmente?

En general el equipo está muy fuerte, porque desde el año pasado, claramente no es el 100% del plantel el mismo, la gran mayoría está enfocado, pasó con Alianza Lima el año pasado que íbamos perdiendo, lo empatamos y lo ganamos en penales. Ahora con 2 de mayo que sacamos un empate allá, ganar acá por penales, contra la U también pudimos empatar un marcador adverso con nuestra gente. Mentalmente el equipo está bien, este es un punto de quiebre para que podamos seguir haciendo las cosas bien. Siento que el grupo mentalmente llega muy preparado para fase de grupos, eso es lo importante.

Mano Menezes estuvo en Matute viéndote, ¿por qué el lunes sale la convocatoria de la selección peruana?

Siempre es bueno que el entrenador de la selección pueda estar presente en el partido que juegas es una motivación extra. Seguimos trabajando para que se pueda dar y seguir estando en la convocatoria. Solo queda seguir trabajando para ayudar a la selección peruana.

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