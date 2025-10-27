Universitario de Deportes se coronó campeón nacional y obtuvo su tercer título consecutivo en la Liga 1. Los cremas se quedaron con el Torneo Clausura y- tras ganar el Apertura- acumularon la estrella número 29 de su historia. Este fin de semana vencieron 2-1 a ADT en Tarma y, aunque falta la premiación oficial, la celebración se extendió por distintos frentes. Diego Guastavino, ex jugador de la institución, aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje de felicitación.

“Lo de Universitario es ejemplo de constancia, estructura y mentalidad ganadora. Tres títulos seguidos no son casualidad: reflejan un club y un equipo con ambición, identidad y hambre de seguir creciendo. Felicitaciones jugadores, cuerpo técnico y a toda la hinchada crema”, publicó en su cuenta de ‘X’.

Este emotivo post fue acompañado por la imagen que publicó el club en sus redes sociales. Con Jorge Fossati al medio y el resto de jugadores alrededor, se puede ver las tres coronas consecutivos de Liga 1, acompañado también del hashtag #UNTRICONGARRA para enfatizar este momento.

Diego Guastavino saludó a Universitario por el tricampeonato. (Foto: X)

Diego Guastavino fue campeón nacional con Universitario en el año 2013, por lo que se siente identificado con el club. Además, vistió los colores de la institución en dicho periodo, sumado a los años 2016 y 2017. A sus 41 años, decidió retirarse en este 2025.

En tienda crema, no dudaron en dedicarle unas palabras por esta decisión: “Gracias por tanta garra, ‘Guasta’. Diego Guastavino, futbolista uruguayo campeón nacional con Universitario en 2013, anunció su retiro del fútbol profesional. ¡Éxitos en tus futuros proyectos!”.

El popular ‘Guastashow’ es muy recordado por los hinchas porque, en los tres periodos que estuvo, llegó a acumular un total de 104 partidos oficiales, junto a 20 goles. Huracán Buceo de Uruguay fue el último club de su carrera, en la cual vistió institución de distintos países de Sudamérica.

Como profesional, el uruguayo estuvo en: Sud América, Deportivo Maldonado, Lugano de Suiza, River Plate, Lyn y Brann (ambos de Noruega), Fénix, Querétaro, Universitario, Universidad Concepción, Liverpool, Independiente de Santa Fe, Mannucci, Atenas, Progreso, Durazno FC y Huracán Buceo.

En su mensaje de despedida del mundo del fútbol agradeció a todos por su apoyo y sentenció: “El fútbol fue mi escuela, me enseñó a luchar, a caer y levantarme, a compartir y a sentir con el alma. Me despido con gratitud y con el corazón lleno, sabiendo que este amor por el fútbol será para siempre”.

