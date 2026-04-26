Sport Boys empató 1-1 ante Juan Pablo II en el Estadio Miguel Grau y fue un encuentro donde el árbitro del partido, Daniel Ureta, fue la figura debido a su actuación en la noche del sábado. La tensión se apoderó del final del partido de Sport Boys y uno de los que alzó la voz fue Diego Melián. El arquero rosado mostró toda su molestia por el arbitraje y no dudó en lanzar duras críticas tras el pitazo final.

En la entrevista post partido, el arquero del equipo chalaco se mostró muy fastidiado debido al árbitraje en el Estadio Miguel Grau.

“Muy caliente, la verdad”, arrancó el guardameta, dejando en claro su fastidio por lo ocurrido en el encuentro. Según explicó, el desarrollo del juego se vio condicionado por decisiones arbitrales que terminaron afectando al equipo.

Melián aseguró que su equipo era superior en el trámite del partido, pero que el juez inclinó la balanza con cobros discutibles. “Te condiciona en un partido que sabés que son más que el rival”, sostuvo.

Si bien reconoció que no suele referirse a los árbitros, esta vez hizo una excepción. “No me gusta hablar del arbitraje, pero sinceramente, este muchacho hoy fue nefasto”, disparó sin rodeos.

El arquero también detalló que las faltas comenzaron a cobrarse de forma dudosa desde el primer tiempo. Incluso, cuestionó decisiones puntuales como tiros libres cerca del área que terminaron generando peligro.

Otro de los puntos que encendió su molestia fue la expulsión de su compañero Nicolás. Según indicó, ni siquiera la primera tarjeta amarilla era justificable, lo que terminó condicionando aún más el partido.

Además, Melián denunció que los jugadores no pueden reclamar durante el encuentro. “Te amenazan, te dicen que te van a echar o sacar amarilla, te condicionan”, comentó sobre el trato recibido por parte del árbitro.

Finalmente, el portero cerró con una fuerte reflexión sobre el nivel del arbitraje en el fútbol peruano. Señaló que se debería poner mayor atención en mejorar este aspecto, ya que considera que situaciones como estas perjudican el desarrollo del juego.

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de su último empate por 1-1 ante Juan Pablo II, Sport Boys volverá a tener actividad mañana cuando visite a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para elsábado 2 de mayo desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

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