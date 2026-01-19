Sporting Cristal apunta alto en la temporada 2026 y anunció la llegada de tres refuerzos internacionales como Juan Cruz, Cristiano da Silva y Gabriel Santana. A pesar de ello, existen ciertas dudas por parte de la hinchada por el armado de la delantera, teniendo a Felipe Vizeu como principal referente de ataque. En ese sentido, desde el club también optaron por la renovación de Diego Otoya, situación confirmada por Paulo Autuori. El delantero de 21 años continuará en el Rímac, a pedido del DT quien explicó los motivos de su elección como arma de ataque.

“Estoy todos los días en el entrenamiento y estoy viendo como Otoya está trabajando. Tiene condiciones de ser un centrodelantero muy interesante. El fútbol peruano necesita de eso. Para un entrenador: yo quiero un ‘9′ que venga a hacer goles, pasa y no sirve. No hay que hacer ese trabajo", contó Autuori en diálogo con RPP.

Además, el DT reveló que esta elección es netamente su responsabilidad. Para el brasileño, Otoya tiene condiciones de estar en el primer equipo de Sporting Cristal, por lo que será una de sus principales armas de ataque en la temporada 2026.

“Yo soy responsable, creo en los jugadores que están ahí. Voy a continuar dándole oportunidad a estos jugadores porque entró en aquel partido y estaba bien en los entrenamientos. Ahora arrancó muy bien. No estoy hablando un tema específico”, dijo.

Diego Otoya. (Foto: Jesús Saucedo / Depor)

A su vez, agregó: “Mi mirada siempre es para las posibilidades que tienen. Yo no soy un loco de no tener un jugador que no sabe ni jugar y meterlo a jugar. Todavía no llegué a eso. Yo voy a querer rendimiento, pero los entrenamientos me dicen. Después también tiene que tener fortaleza mental”.

Por otro lado, Paulo Autuori también habló sobre reforzar la zona del arco, producto de la lesión de Renato Solis. El portero tuvo una lesión en diciembre del año pasado, la cual fue diagnosticada como una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Tras una serie de evaluaciones médicas, el área especializada determinó que la mejor alternativa era seguir un proceso previo antes de pasar por el quirófano. La noticia confirma por qué el arquero no venía participando de la pretemporada junto al resto del plantel.

Todo indica que el reemplazo será un portero nacional con paso por Sporting Cristal en divisiones menores. Para Autuori, es mejor tener alguien con experiencia de relevo inmediato, dejando a César Bautista y Tomás Dulanto (juveniles) como parte de las alternativas.

TE PUEDE INTERESAR