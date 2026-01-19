Alianza Lima alcanzó su primer triunfo en pretemporada el último domingo ante Colo Colo en la Serie Río de La Plata por 3-2. Uno de los goles blanquiazules fue obra de uno de sus refuerzos en ataque, Luis Ramos. El ex América de Cali tuvo minutos en la etapa de complemento y celebró su primera anotación con los íntimos de La Victoria.

Al margen del resultado, esto llena de confianza a un delantero que tendrá una dura competencia con Paolo Guerrero y el argentino Federico Girotti. Al respecto, destacó que existe una buena relación con los antes mencionados.

“Muy contento por el gol, hay que seguir trabajando, que la idea es a fin de año poder terminar campeones, es lo que realmente todos queremos. El gol a todo ‘9’ le da confianza”, declaró a los medios de prensa.

“Tenemos una relación muy linda, esperemos que eso se pueda fortalecer mucho más para el beneficio del club”, añadió el también seleccionado nacional.

Ramos pasó los exámenes médicos y quedó apto. (Foto: Alianza Lima)

En esa línea, comentó que no se encuentra al 100%, pues aún debe recuperar su mejor estado físico para competir por el el delantero titular en el once que Pablo Guede alineará durante la presente temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“Vengo recuperándome de una molestia del año pasado, pero pude jugar los minutos que el ‘profe’ me pudo brindar y estoy muy contento en lo personal y grupal”, apuntó.

Finalmente, Ramos tuvo palabras de elogio entre el estratega argentino, su comando técnico y el plantel en estas primeras semanas al mando del equipo.

Tras su presentación oficial ante Inter Miami el sábado 24 de enero en Matute, Alianza Lima debutará en condición de visitante ante Sport Huancayo el próximo viernes 30, por la primera fecha del Torneo Apertura.

Luego, a inicios de febrero, el 4 y 11, se medirá en duelos de ida y vuelta ante el club paraguayo 2 de mayo, por la fase 1 de la Copa Libertadores. El ganador de esta llave se enfrentará a Sporting Cristal bajo la misma modalidad.

