¿Dónde ver Perú vs. Uruguay y a qué hora juegan?

Vamos con la mejor información. Perú vs. Uruguay se miden en el estadio Centenario de Montevideo este jueves 4 de septiembre, por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026. ¿A qué hora juegan? Este duelo lo podrás disfrutar a partir de las 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En Bolivia, Chile o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a la 7:30 de la tarde; mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay está programado para las 8:30 p.m.

El conjunto de Perú, está penúltima con 12 puntos y necesita un milagro, ya que debe sumar de a tres en ambos encuentros y esperar resultados para jugar el repechaje. Paolo Guerrero, Edison Flores y Alex Valera serán baja por lesión; mientras que Renato Tapia está suspendido por acumulación de amarillas.

Por su parte, Uruguay, acumula 24 puntos hasta el momento, con sumar un punto se clasificará de manera directa. Sin embargo, de los últimos cinco jugados, ganó apenas uno: 2-0 a Venezuela. El experimentado José María Giménez, Maximiliano Araujo y Nicolás de la Cruz quedaron afuera de la convocatoria por diversas lesiones.

¿Dónde ver Perú vs. Uruguay?

Movistar Deportes es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de las Eliminatorias, en el Perú, así como también ATV y AméricaTV que se verán en señal abierta. Por su parte, en Uruguay también se podrá ver en señal abierta por el Canal 5, además de AUFTV, Antel TV y DSports.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay en el Perú?

De acuerdo a la programación de las Eliminatorias 2026, el partido entre Perú vs. Uruguay está pactado para disputarse este jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay en Uruguay?

De acuerdo a la programación del partido de la jornada 17 por la fecha doble FIFA, el partido entre Perú vs. Uruguay está pactado para disputarse este jueves 4 de septiembre a partir de las 8:30 p.m.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay en Estados Unidos?

En Uruguay, el horario para ver el duelo entre Perú vs. Uruguay es a las 7:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 6:30 p.m.

