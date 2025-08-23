Vamos con la mejor información para ti. Este domingo 24 de agosto, Universitario vs. Alianza Lima se enfrentan en el Estadio Monumental, el compromiso es válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora se juega este partido? El duelo está programado para las 5:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Universitario de Deportes busca una victoria para seguir en la cima del Torneo Clausura. Tras quedar eliminados de la Copa Libertadores, quedaron completamente enfocados en su participación de la Liga 1. Los cremas ganaron el Apertura por lo que, de volver a quedarse con el presente certamen, serán campeones nacionales.

Alianza Lima, por su parte, se mantiene vigente a nivel internacional, pero no puede descuidar su participación en el Clausura. Néstor Gorosito pondrá su mejor equipo para quedarse con los tres puntos ante el clásico rival y volver a entrar a la pelea. Pedro Aquino podría debutar.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima en el Perú?

GOLPERU es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de Universitario de Deportes en la Liga 1 2025, por ende, televisará el partido de este sábado frente a Alianza Lima. Esta señal esta disponible por los canales 14 y 714 HD de Movistar TV.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 Te Apuesto 2025, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima está pactado para disputarse a partir de las 5:30 p.m. desde el Estadio Monumental. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 7 del Torneo Clausura.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Universitario vs. Alianza Lima es a las 6:30 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 5:30 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima en España?

En España, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura, está pactado para iniciar a las 1:30 a.m. del lunes 25 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Universitario vs. Alianza Lima está programado para las 7:30 p.m. del mismo día. Los hinchas en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

