En el fútbol, cuando los resultados no se dan y el rendimiento oscila en el día a día, comienzan los cuestionamientos. Para Universitario, la eliminación de Copa Libertadores dejó un sabor ‘amargo’ por el global 4-0 ante Palmeiras, sin embargo, el campeonato nacional podría significar la reivindicación. Este fin de semana, los cremas reciben a Alianza Lima en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura. Para poner ‘paños fríos’, Jorge Fossati destacó que son líderes en el Acumulado y ganadores del Apertura; eso sí, también culpó a los encargados de la programación, por la proximidad con su último duelo.

“No entiendo de qué nos tenemos que recuperar, no entiendo a los que opinan así. Recuerdo que somos los primeros en la tabla acumulada, campeonamos el Apertura, fuimos el primer equipo que clasificó a octavos. Tuvimos un resultado malo, sí, y nos dolió como la p… madre. Pero son cosas que tiene el fútbol. A los dos días tuvimos que jugar en Huancayo, y ahora pasa lo mismo: a dos días y medio de jugar en Brasil”, contó a los medios de comunicación.

Fossati señaló directamente a los organizadores de la Liga 1 por la programación del partido ante Alianza Lima, teniendo en cuenta que llegaron el día viernes a Lima, tras visitar el jueves a Palmeiras en Brasil. Además, mencionó un ‘aprovechamiento’ porque la administración crema pasaba por un cambio.

“Si te ponen los partidos así, donde visiblemente es algo perjudicial para la recuperación física del equipo, que cada uno responda por su responsabilidad. Los fenómenos (autoridades) que pusieron esta fecha a dos días y medio, nuevamente a Universitario, sabrán cómo (en la recuperación física). No tengo esa parte en mi curso de entrenador”, apuntó.

A su vez, agregó: “Estas fechas fueron puestas precisamente porque la administración de Universitario estaba poco menos que acéfala. Si no, no había sentido común en ponerlas. No sé si hay intención, pero claramente hay una situación de perjuicio deportivo para Universitario”.

Por otro lado, Jorge Fossati dejó claro que estarán atentos al desarrollo del arbitraje, en relación también al último partido disputado contra Sport Huancayo, cotejo en el que pasaron por un gol anulado por posición adelantada. El ‘Nonno’ acusó directamente a los encargados del VAR.

“Lo que siento y me preocupa, ya lo dije: los árbitros juegan, es así, forman parte del juego. Ojalá Dios los ilumine a todos. Hoy también tienes que pensar en los del VAR, que muchas veces complican a los árbitros en vez de ayudarlos. Ojalá que cuando termine el partido se pueda hablar de fútbol y nada más”, dijo.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

El compromiso entre Universitario vs. Alianza Lima está programado para este domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a las 4:30 p.m.; y en España a las 00:30 a.m. del lunes 25.

¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará en el Estadio Monumental de Ate, con la transmisión a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR