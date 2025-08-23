En Chongoyape, Juan Pablo II College y Cusco FC igualaron 0-0 abriendo la fecha 7 del Torneo Clausura. Lo llamativo del partido fue que Michael Espinoza expulsó a dos futbolistas del conjunto cusqueño, generando la molestia del entrenador Miguel Rondelli, además del delantero Facundo Callejo, quien expresó su bronca en sus redes sociales, tras el pitazo final, y mandó dos contundentes ‘tuits’ dejando entrever que el arbitraje inclinó la balanza para el equipo ‘papal’.

En su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), el ‘9′ argentino posteó: “Traten de no ser tan alevosos la próxima. Vamos Cusco FC”, además de “Vamos a ir contra todos. Vamos Cusco FC, no más. Con huevos”, generando diversos comentarios de hinchas y seguidores de Cusco FC, que respaldaron la actitud del delantero.

De hecho, esta molestia se sumó a la de Miguel Rondelli, entrenador del cuadro imperial, quien señaló en conferencia de prensa que “lo que estoy diciendo es que nosotros nos sentimos perjudicados. Usted, puede sentirse como quiera. ¿Yo no tengo derecho a sentirme perjudicado? ¿Tengo que tener pruebas para sentirme perjudicado?”, disparó contra la prensa local, que se mostró en desacuerdo con su molestia.

Facundo Callejo dejó un mensaje sobre el arbitraje a través de sus redes sociales. (Imagen: X)

De hecho, hubo dos hechos puntuales que provocaron el enfado de Rondelli y Callejo. La primera fue la expulsión de Óscar Gamarra a los 17′ del primer tiempo, tras cortar una acción manifiesta de gol con la mano, evitando que el pase de Nahuel Rodríguez llegue a Álvaro Rojas. Michael Espinoza lo amonestó en primera instancia, pero luego le mostró la roja tras ir al VAR.

Y la segunda jugada sucedió a los 56′, cuando Alex Custodio fue expulsado por doble amarilla: la primera amonestación se dio tras una polémica falta sobre Arón Sánchez, mientras que la que segunda fue por cortar una jugada de Cristian Tizón. De esa manera, Cusco FC acabó el partido con nueve hombres.

Luego de ocho victorias consecutivas en la Liga 1 (tres por el Torneo Apertura y cinco por el Torneo Clausura), Cusco FC cortó su racha ante Juan Pablo II y complicó su liderato, a la espera de lo que hagan Sporting Cristal -precisamente, su próximo rival- y Universitario en esta jornada.

Facundo Callejo renovó con Cusco FC hasta 2027. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de empatar sin goles con Juan Pablo II College, Cusco FC volverá a tener actividad dentro de tres semanas cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR