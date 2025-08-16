¿Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo y a qué hora juegan por la Liga 1 2025?

Este domingo 17 de agosto, Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan en el Estadio IPD de Huancayo, el compromiso es válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora se juega este partido? El duelo está programado para las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Universitario afronta este encuentro tras una dura derrota en la Copa Libertadores que quebró una racha de varios años sin sufrir goleadas de gran magnitud. Pese al golpe internacional, el equipo se centra en el torneo local, pero con la gran ausencia de Rodrigo Ureña que estará fuera algunas fechas por lesión.

Sport Huancayo, en cambio, atraviesa un panorama irregular: así como ha logrado victorias amplias, también ha sido víctima de goleadas en las últimas fechas. Actualmente se ubica en la sexta casilla del Clausura con un registro de 2 triunfos, 1 empate y 2 derrotas, lo que le permite sumar un total de 7 puntos.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Liga 1 2025, por ende, televisará el partido de este domingo frente a Sport Huancayo. Esta señal esta disponible en la parrilla de canales de DirecTV, Claro Tv, Best Cable, entre otros.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Universitario vs. Sport Huancayo está pactado para disputarse a partir de las 12:00 p.m. desde el Estadio IPD de Huancayo. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 6 del Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Universitario vs. Sport Huancayo es a las 12:00 de la tarde del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 1:00 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo en España?

En España, el partido entre Universitario vs. Sport Huancayo, por la fecha 6 del Clausura está pactado para iniciar a la 7:00 p.m. del mismo días. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Universitario vs. Sport Huancayo está programado para las 2:00 p.m. del mismo día. Los hinchas cremas y de Huancayo en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la web de Depor.

