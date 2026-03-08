Descentralizado 

Universitario vs. Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Universitario vs. Los Chankas se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. en Andahuaylas. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX vía Movistar TV y DIRECTV.

¿En qué canales ver Universitario vs. Los Chankas?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Los Chankas?

Universitario vs. Los Chankas se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este domingo 8 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

El Estadio Los Chankas será el escenario del partido entre Universitario vs. Los Chankas.

El partido entre Universitario vs. Los Chankas es válido por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Los Chankas.

