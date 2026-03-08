Descentralizado
Universitario vs. Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Universitario vs. Los Chankas se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. en Andahuaylas. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX vía Movistar TV y DIRECTV.
¿En qué canales ver Universitario vs. Los Chankas?
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.