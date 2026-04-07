DT de Los Chankas llama a la calma y elogia a Quiroz tras su esfuerzo con la selección

El técnico de Los Chankas, Walter Paolella, habló sobre el presente de su equipo y resaltó la importancia de mantener la calma, enfocándose en cada partido, ya que el torneo aún es largo. También remarcó el respeto hacia los demás clubes que están en la pelea por el campeonato.

En cuanto al buen rendimiento del equipo, explicó que la base está en sostener una idea de juego clara y ejecutarla correctamente, además de preparar estrategias para neutralizar al rival. Señaló que, gracias a ese trabajo, han venido cumpliendo sus objetivos.

“Tratar de tener una idea de juego y llevarla a cabo. El rival juega y también tener una estrategia para tratar de contrarrestar lo que pueda hacer el rival y gracias a Dios venimos cumpliendo objetivos”.

“Nuestro objetivo tiene que ser de ahora en adelante ir partido a partido. Somos un equipo que trabaja mucho, hay mucho esfuerzo no solo de los jugadores, de la directiva y el cuerpo técnico. Es importante darse cuenta donde estamos pero no pensar que ya somos campeones cuando faltan todavía muchas fechas. Hay rivales importantes que pretenden también salir campeón y hay que respetarlos como queremos que nos respeten a nosotros”, aseguró.

Como se recuerda, el último lunes, Los Chankas vencieron 1-0 a F.C. Cajamarca y se ubicaron en la cima de la Liga 1 con 23 puntos, de manera solitaria.

HABLÓ DEL MOMENTO DE ADRIÁN QUIROZ

Walter Paolella, técnico de Los Chankas no fue ajeno al presente de Adrián Quiroz y tuvo palabras de elogios para su pupilo, quien más allá del gol, sigue consolidándose para tener chance en la selección peruana.

“Contento por él porque es una gran persona y un gran jugador, todo es mérito de él. Tuvo un viaje largo y tuvo que salir porque estaba acalambrado pero hizo un gran esfuerzo. Ir con la selección es algo muy lindo y espectacular que él vivió y va a seguir viviendo pero hizo un desgaste físico importante”, sentenció.

Adrián Quiroz tuvo su primera convocatoria en la selección peruana y jugó algunos minutos ante Senegal y Honduras.

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