Este año, Edison Flores tuvo un rol secundario en el plantel campeón de Universitario de Deportes 2025. Tras un 2023 y parte del 2024 donde fue protagonista, este año le tocó ingresar más veces de las que fue titular, sobre todo en el segundo semestre. Sin embargo, nadie puede negar que es un referente del cuadro crema y voz autorizada para hablar de quienes se van y quienes pueden venir, pensando en el plantel que buscará lo nunca antes visto en el fútbol peruano: un tetracampeonato.

‘Orejas’ tiene contrato hasta diciembre del 2028 y no ve su futuro lejos de Ate. Aún con la incertidumbre de la continuidad de Jorge Fossati, más aún por las ofertas que llegaron a su entorno en las últimas horas, el 80% del plantel tricampeón seguirá en el 2026. Por ello, el zurdo sabe de la importancia de mantener a la base y no solo buscar repetir el plato en la Liga 1, sino superar la campaña hecha en la Copa Libertadores de este año, donde alcanzaron los octavos de final.

En ese sentido, la ‘U’ saldrá en busca de refuerzos para estar a la altura en la doble competencia. Y hay un nombre que siempre ronda la mayoría de clubes del fútbol peruano y no la pasa bien en Emelec de Ecuador, donde los directivos tienen impago al plantel y este detalle podría motivar a que rompa su contrato en busca de nuevos horizontes: Christian Cueva. ¿El ‘10’ sería bienvenido en tienda crema? Edison Flores la tiene clara.

“Yo creo que sí, el ‘Cholo’ es un jugadorazo. Creo que ya es un jugador maduro y ya tiene una experiencia importante; obviamente sí, entraría al equipo, dependería de Álvaro (Barco) si lo llama. Si tengo que decirle algo, le diría que este grupo es muy humilde y lo va a recibir con los brazos abiertos, de la mejor manera, porque aquí cuidamos mucho el grupo”, dijo el ‘Orejas’ en Fuego Cruzado.

Ambos se conocen y formaron una linda amistad y sociedad en la Selección Peruana, donde Edison Flores también perdió su sitio en la última convocatoria y el mismo Christian Cueva no es citado desde la Copa América 2024. De todos modos, si ‘Orejas’ vuelve a su mejor nivel en la próxima temporada, es probable que tenga una última chance en la Bicolor, así como para ‘Aladino’, quien también necesita recuperar su mejor versión.

Al respecto, el zurdo fue claro en reconocer que este año estuvo lejos de aportar en la cancha lo que hubiese querido y apunta al 2026 como su reto más cercano. “Tengo que volver a ser yo, recuperar mi confianza. Este año me desenfoqué, en algún momento me tenía que pasar, es parte del ser humano. Yo me dedico a trabajar al máximo y llenarle los ojos al profe”, agregó el mundialista en Rusia 2018.

Esta temporada, a falta de los compromisos ante Deportivo Garcilaso en el Monumental y Los Chankas de visita, Edison Flores suma cuatro goles y tres asistencias en 28 partidos en la Liga 1, contando Apertura y Clausura; además, marcó otro tanto y dio otro pase gol en siete presencias en Copa Libertadores. Eso sí, sacando el partido ante Alianza Atlético en Trujillo, donde fue titular, ingresó en los últimos siete partidos.

Queda claro que acabó el año perdiendo el puesto, en favor de Jairo Vélez, quien terminó siendo el socio de Alex Valera en ataque. Sin embargo, si consigue hacer una buena pretemporada y se pone a punto física y futbolísticamente, ‘Orejas’ Flores podría volver a ganarse un lugar en el equipo titular y también aportar en la doble competencia del 2026, donde Universitario buscará dar pelea en todos los frentes.

