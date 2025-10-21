Los números dicen que no anota desde el 23 de mayo, a Sporting Cristal, y que tampoco asiste desde el duelo ante River Plate por Copa Libertadores, cinco días después. También que apenas fue titular en uno de los últimos seis partidos, pero nadie puede negar que Edison Flores es un referente en Universitario de Deportes y que le ha dado mucho al club de sus amores desde su regreso en 2023, luego de siete años en el extranjero. Si bien no está pasando su mejor momento por temas personales, según él mismo confesó, en Ate confían que el ‘Orejas’ pronto pueda volver a su mejor nivel y siga siendo el de los goles importantes en la recta final del Torneo Clausura.

Ante Ayacucho FC, con el 1-1 en el marcador, Jorge Fossati vio la banca y le dio nuevamente la confianza al zurdo. Fue su primer cambio, sacando a Jairo Vélez para acompañar a Alex Valera en el ataque. Si bien arrancó siendo segundo delantero, acabó jugando de interior, detrás del ‘Tunche’ Rivera y Diego Churín, y así inició la jugada del gol del emotivo triunfo crema en el Nacional.

Edison Flores abrió la cancha con un balón largo para José Carabalí, quien controló y envió un centro potente para el cabezazo goleador de José Rivera, que desató la locura en el Nacional. Tres puntos que dejan a Universitario con la opción de poder ser campeón de manera anticipada esta semana, si vence a Sporting Cristal el jueves y a ADT en Tarma el domingo.

“Creo que se disfruta en base al esfuerzo, en base a lo que trabajamos. Mis compañeros desde el primer minuto estuvieron siempre agresivos para tratar de definir el partido, a veces sucedía bien, a veces mal, es parte del fútbol. Lo disfrutamos y conscientemente ahora más, yo lo disfruto y ellos también por el sacrificio que hacemos y por todo lo que fue el partido para nosotros”, declaró el ‘Orejas’ en conferencia de prensa.

El futbolista de 31 años también confesó que cada vez se viene sintiendo mejor y apunta a recuperar su mejor nivel luego de superar algunos temas personales. Si bien todavía no se quita la ‘sal’ marcando en arco rival, su aporte como líder dentro del vestuario puede resultar clave en la definición del Torneo Clausura en busca del ansiado tricampeonato.

“Los últimos partidos me voy sintiendo mejor, la verdad siendo yo, a lo que estoy acostumbrado a hacer, trato de siempre apoyar a mis compañeros, me mentalizo a la hora que me toque entrar para ayudar a mis compañeros. En los entrenamientos estoy mostrando eso también y trato de hacer mejor a mis compañeros, que siempre ha sido así a lo largo de mi carrera”, apuntó el exMorelia y DC United.

Si bien Jairo Vélez se ha ganado el puesto acompañando a Alex Valera en el ataque, hoy para Jorge Fossati el ‘Orejas’ Flores es la primera opción cuando el partido se complica y busca romper una paridad. Este jueves, el zurdo volverá a verse las caras con el último equipo al que le anotó. ¿Será Sporting Cristal el rival con el que se sacuda de la sequía?

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Ayacucho FC, Universitario volverá a tener actividad en esta misma semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido válido por la recuperación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 23 de octubre desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

