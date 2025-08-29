La Liga 1 2025 tuvo un cambio radical, en pleno desarrollo del Torneo Clausura, con la intempestiva exclusión de Binacional. Sin embargo, esta decisión también significó un abanico de posibilidades para los demás equipos, quienes pueden reforzar sus planteles con los futbolistas del cuadro de Juliaca, en una medida excepcional de los organizadores del torneo. Y el primero de ellos se va a Huánuco: Edson Aubert fue presentado como nuevo jugador de Alianza Universidad.

Luego de 16 partidos, donde anotó un gol, Aubert dejó Binacional. La temporada pasada jugó en ADT de Tarma y los dos años anteriores en el ‘Poderoso del Sur’ de Juliaca, donde llegó a disputar la Copa Sudamericana. Será su primer experiencia en Alianza Universidad de Huánuco, donde será dirigido por Roberto Mosquera.

De hecho, el volante de 36 años se sumó esta semana a los entrenamientos en el cuadro azulgrana y puede debutar este fin de semana en el Torneo Clausura, este sábado 30 en casa ante Los Chankas, en duelo pendiente por la fecha 6. Llega con ritmo, pues su último partido con el ‘Bi’ fue el 17 de agosto ante Sporting Cristal.

Edson Aubert fue pedido por Roberto Mosquera en Alianza Universidad. (Foto: @AlianzaUDH)

Aubert es el primer futbolista de Binacional en ser anunciado por otro equipo de la Liga 1, luego del anuncio de la FPF que autoriza, de forma excepcional, que los jugadores del club de Juliaca tengan la posibilidad de registrarse e inscribirse por otros clubes de Liga 1, Liga 2, Liga 3 y de Copa Perú 2025.

En cuanto a los futbolistas peruanos, el plantel del ‘Bi’ contaba con jugadores de recorrido en la Liga 1 como el arquero Ángel Azurín, los defensas Franco Medina, Nilson Loyola y Francisco Duclós, los mediocampistas Michael Rasmussen y Leonardo Mifflin, y el delantero Aldo Olaya.

Con respecto a los extranjeros, figuran el arquero uruguayo Facundo Silva, el defensa colombiano Anderson Pérez, el zaguero uruguayo Nicolás Rodríguez, el volante colombiano Roger Torres y su compatriota Marlon Torres, quien marcó tres goles en la temporada.

La Federación Peruana de Fútbol anunció que los jugadores de Binacional podrán fichar por otro equipo de la Liga 1. (Foto: Binacional)

