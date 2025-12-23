Para Alianza Lima, la temporada 2025 será recordada por pasajes buenos y malos que se dieron en el plano nacional e internacional. A inicios de año, reforzaron su plantilla, pero hubo un nombre que destacó por su potencia en ofensiva, ganándose la renovación por todo el 2026: Eryc Castillo. El delantero ecuatoriano fue uno de los mejores de la temporada y ello se vio evidenciado en los números obtenidos en su participación activa. Para más detalles, ‘La Culebra’ dio un balance del ciclo que terminó, echando una mirada también a lo que se viene.

“Pienso que en Alianza Lima se hizo un buen trabajo y ahora queda mentalizarse para lo que viene y seguir subiendo esa racha”, señaló el delantero en diálogo con El Canal del Fútbol de Ecuador. El delantero se encuentra en Ecuador, a la espera de regresar el Perú para la pretemporada con Alianza Lima.

Castillo también reveló que decidió quedarse en el cuadro blanquiazul, a pesar de tener ofertas en otros frentes: “Siempre cuando se trabaja de buena manera van a aparecer ofertas. En lo personal fue un 2025 muy productivo, aunque en lo grupal no se logró todo lo que queríamos”.

Además, agregó que existe compromiso con la institución por mejorar el papel de lo que se vivió durante el 2025: “Estoy agradecido por el lugar en el que estoy, porque se me dio la posibilidad de renovar para quedarme un tiempo largo. Vamos a trabajar muy fuerte para empezar el 2026 con el pie derecho”.

Castillo se mostró seguro de lo que hizo en la temporada, teniendo en cuenta que disputó los 18 partidos a nivel internacional (6 de Copa Sudamericana y 12 de Copa Libertadores), sumado a presencia activa en la Liga 1, consolidándose en la posición de extremo por izquierda.

“Gracias a Dios se dio la oportunidad de hacer un buen trabajo en Alianza Lima y la gente del club, junto con mi representante, logró extender el contrato. Ahora solo queda seguir haciendo bien las cosas”, concluyó el ecuatoriano.

Si sumamos la participación de Castillo en el 2025, tenemos un total de 45 partidos oficiales. Además, en este periodo tuvo la oportunidad de marcar 12 goles y decretar 7 asistencias. Fue expulsado en una ocasión, pero quedó como uno de los elementos claves para Néstor Gorosito, quien fue DT de los blanquiazules.

¿Cuál es la planificación de Alianza Lima?

Alianza Lima iniciará su pretemporada el próximo 5 de enero de 2026, bajo la dirección técnica de Pablo Guede. El cuadro blanquiazul contará con la presencia de sus refuerzos como es el caso de Luis Ramos, Jairo Vélez, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro y Alejandro Duarte. A la espera, de confirmarse el ‘9′ extranjero. En primera instancia concentrarán en Lima, pero luego viajarán hacia Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata.

Este torneo de verano se ha convertido en el epicentro del fútbol sudamericano durante enero, reuniendo a clubes de primer nivel de Argentina, Uruguay y Chile. El calendario ya está marcado con precisión en la agenda del cuerpo técnico. Los encuentros del equipo victoriano se llevarán a cabo los días 10, 13 y 16 de enero.

Debuta con Independiente: Alianza Lima jugará la Serie Rio de la Plata como pretemporada en Uruguay

El debut en este torneo internacional ya tiene un rival de peso confirmado. Alianza Lima se medirá el 10 de enero ante Independiente de Avellaneda, el histórico ‘Rey de Copas’ de Argentina. La organización del torneo aún resta confirmar quiénes serán los otros dos rivales para las jornadas del 13 y 16 de enero. Entre los clubes argentinos que integran el circuito de la Serie Río de la Plata figuran instituciones de la talla de San Lorenzo de Almagro, Huracán, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán y Patronato.

El nivel del certamen también incluye a los dos colosos del fútbol uruguayo: Nacional y Peñarol. Asimismo, el torneo cuenta con la presencia de clubes chilenos como Colo-Colo, Universidad Católica y Deportes Concepción, ampliando las opciones de fogueo regional.

Finalmente, el retorno de la delegación peruana está previsto para después del 16 de enero, justo a tiempo para los últimos ajustes antes de la esperada ‘Noche Blanquiazul’, que será el 24 de enero donde se medirán ante el Inter de Miami, reciente campeón de la MLS y que tiene en su nómina a Lionel Messi.

En lo que respecta a la Fase 1 de la Copa Libertadores, Alianza Lima visitará Paraguay el próximo 4 de febrero a las 7:30 p.m. (hora peruana) para el primer duelo, y la vuelta quedó pactada para el 11 de febrero en Matute, donde se definirá la clasificación. Cabe resaltar que el ganador de la llave jugará ante Sporting Cristal en la fase 2.

