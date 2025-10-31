Mientras lucha con Sport Boys por asegurar la permanencia en la Primera División, su futuro contractual sigue en el aire, pues su pase pertenece a Melgar. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre local, Emilio Saba ha recibido una de las noticias más importantes de su carrera: su primera convocatoria a una selección mayor, un llamado que lo conecta con sus raíces paternas y le abre un camino internacional inesperado. Pero que, podría también ser el cierre definitivo con la Selección Peruana, de la cual incluso fue capitán.

El defensor se enfrenta así a un escenario doble: la urgencia de salvar la categoría con el equipo ‘rosado’ y la emoción de un nuevo comienzo representando a Palestina. En diálogo con GOLPERU, el jugador se sinceró sobre su presente en el Callao y lo que significa este llamado, que lo acerca a la tierra de su padre en un momento sensible.

En el frente local, la misión es clara y urgente. Sport Boys tiene un partido vital para sellar su permanencia. Saba es consciente de lo que está en juego y no duda en calificar el próximo duelo como el más importante del cierre de temporada. “Es un partido recontra clave”, expresó el defensor sobre el compromiso que se avecina.

El objetivo es cerrar la buena seguidilla reciente y respirar con alivio. “Tenemos que cerrar esa seguidilla buena porque ganando podemos decir que estamos salvados matemáticamente”, analizó. La mentalidad del grupo es clara: ”Es una final que jugaremos en casa, y como tal la vamos a encarar”, sentenció.

Sport Boys venció a Melgar en el último duelo que tuvieron en el Miguel Grau.| Foto: Liga 1

Más allá de salvar el año, su continuidad personal en el Callao es un tema aparte. El lateral ha encontrado comodidad en el puerto y no oculta su deseo de seguir vistiendo la camiseta rosada, la cual considera de un equipo grande. “Me encantaría quedarme en Boys, porque me siento cómodo y lo considero como uno de los grandes del Perú”, confesó.

Pese a su deseo, la decisión no depende enteramente de él ni de Sport Boys. Su pase pertenece a Melgar, club con el que debe resolver su situación primero. “Tengo que resolver primero un tema con Melgar; luego de esa comunicación sabré más sobre mi futuro futbolístico”, admitió.

Pero el presente de Saba no solo se define en la Liga 1. El llamado de Palestina, el país de su padre, ha sido un hito en su carrera. “Estoy muy contento de jugar por Palestina. Para mí es un honor representar al país de mi papá”, afirmó el defensor, mostrando su orgullo por la convocatoria, que llega en un momento de alta sensibilidad global.

Sport Boys confirmó así la convocatoria de su futbolista. (Foto: Sport Boys)

Su representación trasciende lo deportivo. Saba se siente un embajador de la comunidad árabe en el país y es consciente del contexto actual. “También es un honor para toda la comunidad árabe peruana que está por acá. Además, por todo lo que está pasando hoy en día en Palestina, están viviendo momentos muy complicados”, reflexionó al respecto.

Esta convocatoria sella un capítulo, pero Saba lo ve como un privilegio. El lateral destacó el orgullo que siente por poder defender a las dos naciones que considera suyas. Recordó su pasado ‘bicolor’, donde tuvo un rol protagónico. “Siempre me he sentido muy vinculado a Palestina por mi papá”, comentó.

Cierra su reflexión destacando su singular historia. “Es un orgullo y un honor, y me siento un afortunado porque también representé al país donde nací: jugué por una Selección Sub-23 y fui capitán en el Preolímpico. Creo que es muy difícil que un futbolista pueda jugar por dos países que ama”, concluyó Saba.

