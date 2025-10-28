El universo de jugadores convocables para la Selección Peruana acaba de perder formalmente a un elemento. Un futbolista, que hace un par de años portó con orgullo la cinta de capitán en una categoría inferior, ha decidido tomar un rumbo internacional diferente. Se trata de Emilio Saba, actual jugador de Sport Boys, quien ha sido oficialmente convocado por la Selección Nacional de Palestina para la próxima fecha FIFA de noviembre, cerrando así la puerta a una futura convocatoria de la ‘bicolor’.

La noticia, que venía circulando como un rumor en diversos medios árabes durante las últimas semanas, carecía de confirmación oficial. Sin embargo, la especulación terminó este martes. Fue el propio club del jugador, Sport Boys, el que hizo oficial el llamado a través de sus redes sociales, felicitando al defensor por su primera convocatoria a una selección mayor.

El cuadro ‘rosado’ celebró el hito de su jugador con un mensaje claro. “¡Un Rosado internacional! Emilio Saba ha sido convocado a la selección nacional de Palestina para la próxima fecha FIFA. ¡Felicidades Rosado!”, publicó la institución porteña. Con esto, Saba se unirá a los trabajos del combinado palestino de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Esta convocatoria es posible gracias a que el lateral, si bien fue un elemento recurrente en las divisiones menores de Perú, nunca llegó a debutar en un partido oficial con la selección mayor. Según el reglamento FIFA, esto lo habilita para representar a otra nación. El jugador ya contaba con la documentación lista para jugar por Palestina y ha decidido aceptar la oportunidad.

La decisión de Saba marca un giro drástico en una carrera que parecía destinada a la ‘bicolor’. Hace solo un par de años, el defensor destacó notablemente en la Selección Peruana U23 dirigida por José ‘Chemo’ del Solar, llegando incluso a portar la cinta de capitán. Sus actuaciones lo proyectaron como un potencial reemplazo a futuro en la selección absoluta.

Sin embargo, su carrera perdió impulso. Los cambios constantes de equipo, que lo llevaron a perder ritmo de competencia, lo hicieron salir paulatinamente del radar de la Videna. Actualmente, el jugador se encuentra en Sport Boys, pero su pase aún pertenece a FBC Melgar, reflejando una inestabilidad que frenó su proyección.

El lateral izquierdo, posición que ocupa actualmente, aunque también ha jugado por derecha, vio en la convocatoria de Palestina una oportunidad concreta. Ante la falta de un llamado de la Selección Peruana mayor y la competencia, Saba optó por asegurar un presente internacional con el combinado asiático.

Esta decisión le permitirá a Saba sumar experiencia en clasificatorias continentales, como la Copa Asiática que será la que disputará en los próximos meses. Es una vitrina diferente que puede relanzar su carrera, dándole el roce internacional que perdió al salir del radar de las selecciones juveniles peruanas. Cabe resaltar que, de debutar de manera oficial con Palestina, ya no será elegible para Perú.

