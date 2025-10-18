El futuro de Emilio Saba parece haber dado un giro inesperado porque, a sus 24 años, se abrió una nueva opción futbolística. El actual lateral izquierdo de Sport Boys (su pase pertenece a Melgar) cuenta con la documentación lista para representar a Palestina, según lo comunicó un portal de dicho país. Si bien ha jugado en divisiones menores de Selección Peruana, no debutó en la mayor, por lo que no habría problema en tomar una decisión.

El medio árabe detalló que las gestiones entre el deportista y la Federación Palestina de Fútbol llegaron a buen puerto, dejando la decisión en manos del jugador. Si bien no existe un pronunciamiento oficial, las redes sociales de Saba denotan la etiqueta a la Selección de Palestina.

Emilio Saba jugará en Selección de Palestina. (Foto: Instagram)

Por lo pronto, en la misma red social aún se puede visualizar fotos con la camiseta de la Selección Peruana, propias de los partidos que disputó con la Bicolor Sub-23 y distintas categorías en su carrera como profesional. Es más, fue capitán en uno de los partidos del Preolímpico de Venezuela en el año 2024.

Emilio Saba fue capitán de la Selección Peruana Sub-23. (Foto: Selección Peruana)

El pase de Emilio Saba pertenece a Melgar, club con el que también tuvo la oportunidad de jugar en las reservas desde el año 2020. Su primera salida a préstamo se dio en el año 2021 para formar parte de Deportivo Municipal. En 2022, jugó por UTC y 2023 lo hizo por ADT.

Cuando parecía que en el 2024 iba a tener minutos en Melgar, desde la institución rojinegra decidieron optar por su préstamo a Carlos A. Mannucci. Saba contó con minutos, pero el cuadro ‘Carlista’ descendió a segunda división, obligándolo a volver a Arequipa.

Emilio Saba registró 25 partidos con Carlos A. Mannucci en la Liga 1 Te Apuesto 2024 (Foto: Difusión).

En julio de 2025, salió nuevamente a préstamo, pero esta vez arribó a Sport Boys desde el mes de julio. Para el Torneo Clausura, comenzó sumando minutos y se ganó el puesto de titular. Para Juan Carlos Cabanillas (DT actual) es uno de los habituales elegidos y ello también habría enfatizado el deseo de Palestina por tenerlo en sus filas.

De integrarse a su nuevo país, Emilio Saba tendrá la Copa de Asia 2027 como uno de los retos más próximos. Este torneo se desarrollará en Arabia Saudita. El cuadro ya tiene su boleto asegurado para el certamen continental porque terminó en la segunda posición de las Eliminatorias.

Eso sí, quedaron fuera de la clasificación al Mundial 2026 porque se ubicaron detrás de Australia, país que alcanzó el cupo directo. Palestino jugó una ronda más, pero fue eliminado contra Omán, quedándose en el camino a la máxima cita.

