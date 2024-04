Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan este domingo 25 de febrero desde las 4:00 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil) en el Estadio Nacional, en el compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo y los canales con derechos televisivos para transmitirlo. Será un espectáculo imperdible.

Después de lo vivido a nivel internacional en la Copa Libertadores, tras perder por 1-0 ante Cerro Porteño, Alianza Lima tiene que enfocarse rápidamente en el campeonato local si todavía desea mantener intactas sus aspiraciones de ganar el primer certamen de la temporada. No será sencillo, por lo que será clave que este domingo derroten a Atlético Grau con el aliento de su hinchada.

En su último duelo por el Torneo Apertura 2024, los ‘blanquiazules’ golearon por 4-0 a Carlos A. Mannucci en condición de visitantes. Con las anotaciones de Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos y Hernán Barcos, los victorianos doblegaron con mucha facilidad al ‘Tricolor’ en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Después de encadenar tres derrotas consecutivas antes del receso por la fecha FIFA a finales de marzo, Alianza Lima acumula dos triunfos al hilo en la Liga 1 Te Apuesto, lo cual los mantiene en la pelea por destronar a Sporting Cristal y Universitario de Deportes, los dos clubes mayores posibilidades de ganar el Apertura. Además del triunfo sobre Mannucci, también golearon por 3-0 a Los Chankas.

Del lado de Atlético Grau, por estos días se vive mucho optimismo después de haber encontrado algo de regularidad en cuanto a resultados. El fin de semana pasado los norteños empataron sin goles con Sport Boys en el Estadio Campeones del 36, pero previamente vencieron por 3-0 a Carlos A. Mannucci y por 1-0 a Los Chankas. Esto les hace soñar con dar el golpe este domingo ante Alianza Lima.

Recordemos que la última vez que ambos equipos se vieron las caras por la Liga 1 Te Apuesto, fue por la primera jornada del Torneo Clausura 2023. Aquella vez, en el duelo disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, los por entonces dirigidos por Guillermo Salas ganaron por 2-0 con anotaciones de Hernán Barcos y Jairo Concha. En el Apertura también se impusieron los victorianos por 2-1 en Piura.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El encuentro entre Alianza Lima y Atlético Grau está programado para este domingo 14 de abril desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del lunes 15.





