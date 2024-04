Si bien muchos cuestionan su edad y lo poco que aporta en la generación de juego, Paolo Guerrero no ha perdido su calidad para definir dentro del área a los 40 años. Si el defensor lo deja solo, él no perdonará. Al parecer eso no lo tuvieron muy en claro en Comerciantes Unidos, pues tan solo a los 2′ el ‘Depredador’ tuvo servido el balón para vencer a Diego Campos y decretar el 1-0 a favor de la Universidad César Vallejo. Es una ley no escrita en el fútbol: el goleador, cuanto más criticado es, te ‘vacuna’ cuando menos te lo esperas.

La jugada nació de un balón largo en busca del ‘Depredador’, quien la bajó como en sus viejos tiempos y abrió el campo para que Yorleys Mena atacara por el flanco izquierdo. Automáticamente Cristian González fue a marcarlo al colombiano, pero su tibieza y error de cálculo lo dejaron tendido en el suelo. Con todo el camino libre, el ‘colocho’ envió un centro al área cutervina buscando encontrarse nuevamente con Paolo, pero quien esta vez apareció fue Jairo Vélez.

Noticia en desarrollo...

Asistencia de Paolo Guerrero para el gol de Yorleys Mena ante Comerciantes Unidos. (Video: L1 MAX)





