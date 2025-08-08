¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025?

En el Estadio Ciudad de Las Américas, Alianza Lima vs. Ayacucho FC se enfrentan en el compromiso válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, conéctate a la señal de Liga 1 MAX, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de DGO, Zapping y Fanatiz.

Alianza Lima buscará su segunda victoria seguida en el Torneo Clausura 2025. El equipo de Nestor Gorosito llega a este vital encuentro tras igualar sin goles frente a Sporting Cristal. Ahora deberán vencer a un rival que aprovechará la altura para su beneficio. Sin embargo, sentirá la ausencia de algunos de sus piezas claves como Paolo Guerrero y Sergio Peña.

Por su parte, Ayacucho FC llega a este encuentro en malas condiciones en la tabla, esperando un resurgimiento que le permita por lo menos alcanzar la parte media de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Sergio Castellanos también esperan poder sumar su segunda victoria en el torneo.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Alianza Lima vs Ayacucho FC podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Alianza Lima vs Ayacucho FC estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casa o a través de su celular.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC en España?

En España no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Alianza Lima vs Ayacucho FC estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC en Internet?

Para ver el partido Alianza Lima vs Ayacucho FC por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, disponible en varios países del mundo. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de L1 MAX. En el caso tengas el paquete de DIRECTV, podrás ver la transmisión también por DGO.

