Vamos con la información de hoy. En el Alberto Gallardo, Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan en el compromiso válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, conéctate a la señal de Liga 1 MAX, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de DGO, Zapping y Fanatiz.

Sporting Cristal busca mantener el invicto en el Torneo Clausura y llega de empatar ante Alianza Lima. Los celestes anunciaron la incorporación de Luis Abram y Cristian Benavente para lo que resta de la temporada. De esta manera, bajo la dirección técnica de Paulo Autuori, quieren seguir firmes en sus objetivos.

Melgar, por su parte, necesita una victoria para seguir en la pelea del Clausura. Además, anunciaron la contratación de Juan Reynoso como DT, en reemplazo de Walter Ribonetto, quien fue destituido por malos resultados. En ese sentido, la llegada del ‘Cabezón’ será importante para el nivel del equipo.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Melgar en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Sporting Cristal vs. Melgar podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Melgar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs. Melgar estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Melgar en España?

En España no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs. Melgar estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Melgar en Internet?

Para ver el partido Sporting Cristal vs. Melgar por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, disponible en varios países del mundo. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de L1 MAX. En el caso tengas el paquete de DIRECTV, podrás ver la transmisión también por DGO.

TE PUEDE INTERESAR