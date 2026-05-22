Alianza Lima vs. Los Chankas se enfrentan este sábado 23 de mayo, en el compromiso correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Alianza Lima viene de ganar cinco de los últimos seis partidos; solo empató ante Sporting Cristal (1-1) con un gol en los descuentos de Esteban Pavez. De hecho, gracias a esa buena racha depende de sí mismo para poder coronarse este sábado como ganador del Torneo Apertura. Si vence a Los Chankas, le sacará seis puntos a falta de seis. Con el empate o la derrota, deberá esperar a la última jornada.

El plantel blanquiazul viene motivado y con todas las ganas de coronar una fiesta con el aliento de su gente, que no decepcionó y agotó todas las entradas para este compromiso con días de antelación. Pablo Guede, DT del cuadro victoriano, buscará alinear el mejor once posible para sellar la victoria y no llevarse una sorpresa ante un duro oponente como el cuadro de Andahuaylas.

Los Chankas, por su parte, sufrió dos derrotas consecutivos que le quitaron el primer lugar del Torneo Apertura. Sin embargo, se recuperó empatando ante Cusco FC de visita y sumando de a tres frente a CD Moquegua, al ganar por la mínima diferencia. De este modo, se aferra a ganar en Matute para llegar con chances a la última jornada y esperar un nuevo traspiés de los íntimos.

El DT Walter Paolella no contará en esta ocasión con el defensa Carlos Pimienta, suspendido por expulsión, y tampoco el mediocampista Jorge Palomino por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo demás, tiene el plantel disponible para buscar la heroica ante Alianza Lima, que asoma como favorito por ser invencible en Matute este año y tener el apoyo de toda su hinchada.

Alianza Lima viene de ganarle 1-0 a Cienciano en el Cusco. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Los Chankas?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Los Chankas, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Los Chankas?

El partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas, válido por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, está programado para este sábado 23 de mayo desde las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará dos horas más tarde, en Chile una hora más tarde y en España con siete horas de diferencia.

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