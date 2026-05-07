Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan este sábado 9 de mayo, en el compromiso correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Alianza Lima llega a este partido luego de vencer por 2-1 al CD Moquegua, en el duelo disputado el pasado fin de semana en el Estadio Alejandro Villanueva, válido por la fecha 13 del Torneo Apertura. Los íntimos no pasaron apuros pese al descuento del conjunto moqueguano, imponiéndose con las anotaciones de Eryc Castillo y Federico Girotti.

Con este resultado, los íntimos se colocaron líderes del Torneo Apertura con 32 puntos, un situación que mejoró aún más con la caída de Los Chankas, su más cercano perseguidor, por 1-0 a manos de Deportivo Garcilaso. En ese sentido, este choque con los rimenses es clave para los blanquiazules, ya que podrían distanciarse más de sus contendientes.

“Gracias a Dios todavía dependemos de nosotros. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Moquegua es un equipo que si bien es cierto tiene poco tiempo en primera, propone un buen fútbol. Gracias a Dios las oportunidades que tuvimos las pudimos aprovechar”, declaró Fernando Gaibor tras el pitazo final en Matute.

Sporting Cristal, por su parte, llega a este encuentro después de perder por 2-0 ante Palmeiras por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Como se sabe, los dirigidos por Zé Ricardo están disputando dos torneos en simultáneo, algo que ha evidenciado fuertemente lo corto del plantel y lo mal armado que está en todas sus líneas.

Si vamos al rendimiento de los celestes en la Liga 1, en su último duelo por Torneo Apertura igualó por 2-2 con Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo, dejando una mediocre actuación que fue fuertemente criticada por los hinchas que llegaron a alentar a su equipo. En cuanto a números, los cerveceros están décimo terceros con 15 puntos, a 17 de Alianza Lima. ¿Esta marcada diferencia pesará este sábado?

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, válido por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, está programado para este sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará dos horas más tarde, en Chile una hora más tarde y en España con siete horas de diferencia.

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