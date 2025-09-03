¿En qué canales ver Perú vs. Uruguay, por Eliminatorias 2026?

Desde el Centenario de Montevideo, Perú vs. Uruguay se enfrentan este jueves 4 de setiembre en choque válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Dónde ver este partido? La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes, ATV y América TV por las señales de diferentes cableoperadoras del país, así como también en señal abierta. Además, podrás verlo en su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).

Perú llega de dos últimos buenos partidos, con dos empates sin goles frente a Colombia y a Ecuador. Sin embargo, esto no ha sido de beneficio para el cuadro ‘bicolor’ que se ha quedado cada vez más relegado en la tabla y tendrá que depender de otros resultados para poder soñar con alcanzar el repechaje.

Por su lado, Uruguay básicamente llegará a este duelo clasificado de manera directa al Mundial, pero querrá asegurar dicho puesto porque los puntos se encuentran con poco margen de diferencia y esperan acabar este proceso en una mejor ubicación.

¿En qué canales ver Perú vs. Uruguay en Perú?

Si estás en suelo peruano, el partido entre Perú vs. Uruguay se transmitirá en Movistar Deportes, ATV y América TV. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming de Movistar TV App o en América TVGo y DGo.

¿En qué canales ver Perú vs. Uruguay en Uruguay?

En Uruguay, el duelo entre Perú vs. Uruguay, por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Canal 5 (señal abierta), AUFTV, Antel TV, DSports y cableoperadores de todo el país, canales disponibles en todo el territorio ecuatoriano.

¿En qué canales ver Perú vs. Uruguay en Internet?

Para ver el partido Perú vs. Uruguay de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App o en DGo. Además, podrás disfrutar de una señal alternativa en América TVGo.

