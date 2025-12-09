Arranca la final por ser Perú 2. Este miércoles 10 de diciembre, Sporting Cristal y Cusco FC protagonizarán la primera final de play-offs de la Liga 1 2025, en el Estadio Nacional de Lima. Este duelo será clave para la definición por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026; el perdedor de esta serie tendrá que arrancar dicho torneo desde la segunda fase previa. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Sporting Cristal viene de una electrizante definición donde eliminó a Alianza Lima en 180 minutos y una tanda de penales. Tras igualar 1-1 en la ida en el Estadio Nacional, empató 3-3 en Matute luego de ir perdiendo 3-1 hasta los 82 minutos. En la definición desde los doce pasos, los celestes se impusieron 5-4 y sellaron su clasificación a esta final en el barrio de La Victoria.

Martín Távara fue el héroe del cuadro cervecero al anotar los cuatro goles en semifinales. De paso, su renovación va por buen camino ante el interés de otros clubes. Eso sí, los celeste no podrán contar con Luis Abram, quien acabó lesionado en el duelo de ida ante Alianza Lima y podrá reaparecer recién la próxima temporada.

Cusco FC, por su parte, vio por TV la semifinal entre Sporting Cristal y Alianza Lima y estuvo entrenando de largo, luego del final del Torneo Clausura, para prepararse para esta definición, donde comenzará la llave de visita y cerrará la serie este domingo en casa, buscando sellar su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A la par, el equipo dorado anunció una serie de contrataciones para el próximo año, donde destacan el argentino Gabriel Carabajal y los nacionales José Manzaneda, Diego Soto, Gu-Rum Choi y José Bolívar. Además, anunciaron la renovación del entrenador argentino Miguel Rondelli.

A lo largo del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2025, Sporting Cristal y Cusco FC ganaron un partido cada uno: los celestes se impusieron 1-0 en el Alberto Gallardo, con tanto de penal de Martín Távara, y luego los dorados vencieron 3-2 a ‘SC’ en el segundo torneo, en el Inca Garcilaso de la Vega. Facundo Callejo (2) y Pierre da Silva por el local, y Misael Sosa e Irven Ávila marcaron para los rimenses.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC, válido por la ida de la final de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El duelo entre Sporting Cristal vs. Cusco FC está programado para este miércoles 10 de diciembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 10:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 7:00 p.m., y en España a las 2:00 a.m. del día siguiente.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

