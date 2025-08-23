Universitario vs. Alianza Lima se enfrentan este domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental de Ate, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión de este partido? El duelo, pactado para las 5:30 p.m., será televisado por GOLPERU en su servicio de Movistar TV (canales 14 y 714 HD), además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App.

Universitario de Deportes quiere pasar la eliminación de Copa Libertadores y se concentrará en el Torneo Clausura. Los dirigidos por Jorge Fossati apuntan a este certamen porque, tras ganar el Apertura, podrían coronarse como campeones nacionales. Una victoria será clave en sus objetivos.

Alianza Lima es el único equipo peruano que sigue vigente a nivel internacional y clasificó a cuartos de final de Copa Sudamericana; sin embargo, se encuentra en deuda en el Torneo Clausura 2025. De la mano de Néstor Gorosito, necesitan ganar para seguir con opciones y mantener en puestos de clasificación a torneos Conmebol.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys en el Perú?

GOLPERU es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de Universitario de Deportes en la Liga 1 2025, por ende, televisará el partido de este sábado frente a Sport Boys. Esta señal esta disponible por los canales 14 y 714 HD de Movistar TV.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura, se transmitirá a través de GolTV, señal disponible en la parrilla de canales de Spectrum (416) y DIRECTV (468); además de su versión de streaming en la plataforma digital GolTV Play.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima en España?

En España, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Universitario vs. Alianza Lima estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrá conectarse desde la comodidad de sus casa o a través de su celular.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima por internet?

Para ver el partido entre Universitario vs. Alianza Lima por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App, plataforma de streaming de Movistar TV. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de GOLPERU.

