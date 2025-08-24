En medio de un mercado de pases movido y uno de los más intensos que se recuerde en el último tiempo en la Liga 1, Alianza Lima consiguió el préstamo de Pedro Aquino desde Santos Laguna, con el objetivo de rearmar su plantel y que no se resienta tras la partida de Erick Noriega a Gremio. Así pues, después de sumar sus primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros, la ‘Roca’ ya está listo para estrenarse con los blanquiazules.

Y de qué manera. Aquino ingresó en la convocatoria para el clásico frente a Universitario de Deportes y apunta a tener minutos este domingo en el Estadio Monumental, dependiendo de las necesidades del partido y lo que requiera Néstor Gorosito. Lo cierto es que tendrá una chance clave para mostrarse como el refuerzo que es.

En medio de esta oportunidad, el volante de 30 años charló con los medios oficiales del cuadro victoriano y dio a conocer sus primeras impresiones luego de su arribo al club. Sin dudarlo, elogió el marco que siempre ofrece el Estadio Alejandro Villanueva y reveló su ilusión de jugar frente la hinchada que copa las cuatro tribunas.

“Para mí es un honor poder pisar Matute, estar con Alianza Lima, es un equipo grande y cualquier jugador quisiera venir. Matute es un estadio glorioso, un estadio que ha logrado muchas cosas buenas, ya quiero que sea el día del partido para poder debutar y espero hacer las cosas bien”, afirmó.

Pedro Aquino podría debutar con Alianza Lima en el clásico frente a Universitario. (Foto: Getty Images)

Respecto a lo que pesó para tomar una decisión y sumarse al proyecto deportivo de Alianza Lima, Pedro Aquino valoró la constante comunicación que tuvo con los futbolistas con los que comparte vestuarios en la Selección Peruana. “Tengo muchos compañeros en Alianza que jugamos en la selección, tuve comunicación con ellos y ellos me insistieron para poder venir acá”, comentó.

La ‘Roca’ analizó el presente deportivo del club y destacó los grandes pasos que dado a nivel internacional, compitiendo hasta ubicarse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. Su único objetivo es aportar en lo que pueda, brindarse íntegramente por su nueva camiseta y serle de mucha ayuda a ‘Pipo’ Gorosito.

“Está pasando un buen momento internacionalmente y en la Liga 1, así que esperemos seguir de esa manera, hay un buen comando técnico y buenos compañeros. Vengo muy ilusionado, muy entusiasmado, físicamente me siento muy bien, mentalmente me siento espectacular”, acotó.

Aunque algunos ya lo quieren ver de titular, Aquino sabe que esto es paso a paso y conforme transcurran los encuentros eso se verá. Lo cierto es que físicamente está apto y su primer gran reto podría estar contra Universitario, en lo que sería su estreno en un clásico. Pedro lo tiene claro: a los íntimos solo les sirve ganar en el Monumental.

“Soy volante de marca, lo mío es leñar un poquito, jugar simple y jugar limpio. Vengo a salir campeón, esa es la respuesta de todo jugador, salir campeón y hacer historia. El clásico tenemos que ganarlo sí o sí”, aseveró el mediocampista que estará a préstamo en La Victoria hasta mediados del 2026, con una opción de compra por parte de Alianza Lima.

Pedro Aquino llega a Alianza Lima proveniente de Santos Laguna. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

El compromiso entre Universitario vs. Alianza Lima está programado para este domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a las 4:30 p.m.; y en España a las 00:30 a.m. del lunes 25.

¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR