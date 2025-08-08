Universitario vs. Sport Boys se enfrentan este sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental de Ate, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión de este partido? El duelo, pactado para las 6:30 p.m., será televisado por GOLPERU en su servicio de Movistar TV (canales 14 y 714 HD), además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App.

Universitario llega a este partido después de conseguir sumar 10 puntos en las primeras cuatro jornadas de la Liga 1. A paso firme en el tercer lugar de la tabla, espera sacar la ventaja de tres puntos para posicionarse en el primer lugar superando a Cusco FC que esta jornada descansa.

Sport Boys, mientras tanto, no ha empezado con el pie derecho, pues solo ha podido obtener una victoria sumando un total de cuatro puntos, por lo que está en la parte baja de la tabla de posiciones. Sin embargo, con los regresos de Jostin Alarcon y Fabrizio Roca esperan consolidarse en el ataque.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys en el Perú?

GOLPERU es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de Universitario de Deportes en la Liga 1 2025, por ende, televisará el partido de este sábado frente a Sport Boys. Esta señal esta disponible por los canales 14 y 714 HD de Movistar TV.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Universitario vs. Sport Boys, por la fecha 5 del Torneo Clausura, se transmitirá a través de GolTV, señal disponible en la parrilla de canales de Spectrum (416) y DIRECTV (468); además de su versión de streaming en la plataforma digital GolTV Play.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys en España?

En España, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Universitario vs. Sport Boys estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrá conectarse desde la comodidad de sus casa o a través de su celular.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys por internet?

Para ver el partido entre Universitario vs. Sport Boys por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App, plataforma de streaming de Movistar TV. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de GOLPERU.

