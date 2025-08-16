¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo, por la fecha 6 del Torneo Clausura?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan este domingo 17 de agosto en el Estadio IPD de Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión de este partido? El duelo, pactado para las 12:00 p.m., será televisado por Liga 1 Max presente en la parrilla de DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play o DGo.

Universitario llega a este partido después de caer estrepitosamente en su duelo por Copa Libertadores, perdiendo una racha positiva de no conseguir grandes goleadas en contra desde hace un par de años. Sin embargo, enfocados en el torneo local buscan mantenerse como uno de los líderes de la tabla a la par de Cristal.

Sport Huancayo, viene con constantes altibajos, así como puede conseguir marcar goleadas también los ha recibido en las últimas jornadas. Se ubica en la sexta posición de la tabla del Clausura, con 2 triunfos, 1 empate y 2 victorias, lo que los deja con un total de 7 puntos.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Huancayo en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Liga 1 2025, por ende, televisará el partido de este domingo frente a Sport Huancayo. Esta señal esta disponible en la parrilla de canales de DirecTV, Claro Tv, Best Cable, entre otros.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Huancayo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Universitario vs. Sport Huancayo, por la fecha 6 del Torneo Clausura, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. Este duelo estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz..

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Huancayo en España?

En España, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Universitario vs. Sport Huancayo estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrá conectarse desde la comodidad de sus casa o a través de su celular.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Huancayo por internet?

Para ver el partido entre Universitario vs. Sport Huancayo por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, plataforma de streaming de Liga 1 Max. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión. A su vez, lo mismo podrás hacer con el servicio de DGo, de DIRECTV.

