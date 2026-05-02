El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Antonio García Pye, se mostró tranquilo pese al momento que atraviesa el equipo y aseguró que el grupo trabaja enfocado en revertir la situación. El directivo brindó declaraciones, minutos antes de que el plantel parta rumbo a Trujillo, donde este domingo enfrentará a Juan Pablo II por la fecha 13 de la Liga 1. En ese contexto, remarcó que el equipo mantiene la calma yen el trabajo que vienen realizando para volver a la senda del triunfo.

“Vamos con calma, cubriendo las labores que hay por hacer, conversando con los muchachos y haciendo seguimiento”, señaló desde el aeropuerto Jorge Chávez.

“Estamos con todas las ganas de sacar adelante el partido contra Juan Pablo II. El grupo está con esa ansiedad de querer controlar, vamos por ese camino”, agregó el directivo crema sobre el presente de su equipo.

Luego, Antonio García Pye reconoció que en un club como Universitario siempre pueden presentarse momentos complicados, pero remarcó que eso no impide que el equipo pueda recuperarse. En esa línea, aseguró que el grupo ya viene dando señales de reacción y que continuará peleando con determinación para alcanzar cada uno de los objetivos trazados.

“Creo que el administrador se ha manifestado, la ‘U’ es un equipo que puede tener tropiezos pero siempre se levanta, estamos en ese camino. El que fracasa es el que no se levanta, vamos a seguir luchando. Esta es la ‘U’”, detalló el dirigente.

¿La ‘U’ se reforzará para el Clausura?

En cuanto a la posibilidad de sumar refuerzos, el gerente deportivo de Universitario de Deportes señaló que es un tema que será evaluado más adelante y no en este momento de la temporada. Explicó que la prioridad está en cerrar de la mejor manera el Torneo Apertura, por lo que cualquier decisión sobre incorporaciones se tomará con mayor claridad una vez finalizada esa etapa.

“Todo en su momento (sobre fichajes), que acabe primero el Torneo Apertura”, respondió García Pye en el aeropuerto ante las diferentes preguntas de distintos medios de comunicación.

¿Volverá Ricardo Gareca?

Finalmente, debido a la cercanía que mantiene con Ricardo Gareca, con quien coincidió durante su etapa en la Federación Peruana de Fútbol, a Antonio García Pye le consultaron si el ‘Tigre’ podría ser una alternativa para dirigir a la ‘U’. Ante ello, el directivo señaló que ese tema ya había sido aclarado previamente por Franco Velazco. “Ya respondió eso Franco Velazco”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR