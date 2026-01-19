Alianza Lima vs. Inter Miami se enfrentan por Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Inter Miami se enfrentan por Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Alianza Lima)

Desde Sound Music Entertainment anunciaron que habrá un descuento en las entradas del partido de la Noche Blanquiazul 2026. Por lo pronto, todas las tribunas se encuentran disponibles.

Entradas de Alianza Lima vs. Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Alianza Lima)
Entradas de Alianza Lima vs. Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Alianza Lima)

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS