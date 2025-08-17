El empate de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo no solo dejó frustración por el resultado, sino también por las decisiones arbitrales que marcaron el partido. El gol anulado a Álex Valera en el segundo tiempo, que pudo haber significado la ventaja para los cremas, generó una nueva ola de críticas en el club merengue. No solo los protagonistas se quejaron de dicha situación en el terreno de juego, si no, otra variable ingresa a la ecuación de acuerdo a lo que supone el administrador Franco Velazco.

El dirigente no solo cuestionó la validez de la decisión del VAR en la jugada polémica, sino que apuntó directamente a los posibles intereses detrás de la administración de la tecnología en el torneo local. Velazco sugirió que los recientes acuerdos con plataformas de televisión habrían condicionado el manejo de las cámaras, en referencia a la relación entre Alianza Lima y L1 MAX.

Para el administrador de la ‘U’, las decisiones recientes en la Liga 1 han mostrado un patrón que levanta suspicacias. Recordó, por ejemplo, los dos penales cobrados a favor de los ‘blanquiazules’ frente a ADT y la anulación del tanto de Valera en Huancayo, situaciones que, a su juicio, generan un ambiente de desconfianza en la transparencia del campeonato.

Universitario empata 1-1 con Sport Huancayo (Foto: @Liga1)

En ese contexto, Velazco hizo un llamado a que la organización del torneo asuma cambios urgentes. Según su postura, la Liga 1 necesita una “limpia” para garantizar que los resultados se definan únicamente en la cancha y no bajo la sombra de posibles influencias externas vinculadas a convenios comerciales.

“Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el mal uso de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc. ¿Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!”, escribió en su cuenta oficial de X.

El mensaje fue directo y contundente, instalando nuevamente la discusión sobre la independencia del VAR en el campeonato peruano y la necesidad de reforzar su operatividad para evitar suspicacias. La crítica de Velazco no solo se centró en el episodio de Huancayo, sino en un sistema que, desde su perspectiva, aún no brinda garantías de justicia deportiva.

Mensaje de Franco Velazco en su cuenta de X.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de caer por 4-0 ante Palmeiras, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 17 de agosto desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

