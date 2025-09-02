El fútbol peruano encontró un nuevo motivo de orgullo en el último fin de semana. En el mítico Maracaná, escenario reservado para gestas históricas, un joven defensor nacional dio sus primeros pasos con la camiseta de Gremio y lo hizo con una actuación que sorprendió a propios y extraños. Erick Noriega debutó en Brasil con solvencia y carácter, ganándose los elogios de la prensa y los hinchas en un empate de alta exigencia frente a Flamengo.

Lejos de ser un estreno más, el impacto fue inmediato. Debido a las bajas en la zaga, el ‘Samurái’ tuvo que asumir la responsabilidad de la titularidad y respondió con seguridad en defensa y también como volante tras el descanso, sin que su rendimiento decayera. Ese despliegue llevó a que fuese considerado como una de las figuras del encuentro, compartiendo protagonismo con el arquero Tiago Volpi.

La emoción por este arranque no solo se vivió en Porto Alegre. Su representante, Guillermo Zariquiey, confesó que lo ocurrido en Río de Janeiro fue un momento muy especial para el entorno cercano del futbolista. “Estamos emocionados, que un peruano debute en el Maracaná como debutó él, estamos todos felices en el equipo de Noriega, su esposa, su familia. Fue un momento muy emocionante el partido en el Maracaná”, señaló el agente en diálogo con Entrebolas.

Erick Noriega debutó en Gremio con un puntaje sobresaliente ante Flamengo | Foto: Prensa Gremio

El empresario también resaltó que Noriega ha sido muy bien recibido en Brasil y que el contexto en el que se encuentra potencia sus aspiraciones. “Está para grandes cosas, ha sido muy bien recibido. Tenemos palabras de agradecimiento para ellos y para Alianza Lima que le permitió emigrar. Está en un equipo top en el mundo, en una liga importante, y este solo es el inicio”, añadió.

La ilusión que proyecta el defensor no se limita al debut. Su representante considera que Noriega está preparado para asumir grandes retos a su corta edad y que estas primeras experiencias le darán un crecimiento invaluable. “Jugó en el Maracaná el domingo y ahora tiene que jugar en el Centenario. Hay que darle toda la buena vibra, a tan corta edad llegar al fútbol brasileño es importante. De todos los que estuvieron en el campo, era el menor”, destacó Zariquiey.

Erick Noriega, defensa central - Gremio. (Foto: Getty Images)

El propio contexto deportivo parece darle la razón. Tras su estreno con Gremio, Noriega viajó de inmediato a Montevideo para unirse a la Selección Peruana, donde Óscar Ibáñez deberá definir si lo coloca de titular en los próximos partidos de Eliminatorias frente a Uruguay y Paraguay. Todo indica que su lugar en el once inicial será inevitable.

La proyección del joven defensor es vista con optimismo tanto por su entorno como por el hincha peruano. En pocos días pasó de debutar en uno de los estadios más icónicos del mundo a prepararse para disputar encuentros clave en la ruta hacia el Mundial 2026. Un salto de jerarquía que confirma lo señalado por su representante: el camino de Noriega apenas comienza.

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Ambos partidos comenzarán a las 6:30 p.m. (horario de Perú).

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

